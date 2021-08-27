https://ria.ru/20210827/smert-1747406875.html

Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти

Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти - РИА Новости, 27.08.2021

Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти

Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:00

2021-08-27T17:58

наука

сша

великобритания

эксетерский университет

биология

инфаркты

инсульт

старение

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным глазом они не видны, для их выявления нужны специальные исследования. Ученые надеются, что новые данные позволят раньше диагностировать возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни. Спираль смертиВ далеком 2006-м биологи из Калифорнийского университета (США) наблюдали за плодовыми мушками-дрозофилами — 2828 самками и двумя самцами. Насекомые живут недолго, всего несколько недель, однако этого времени хватило, чтобы заметить одну странность: если самка начинала откладывать меньше яиц, то в скором времени умирала. Причем зависимость работала как для совсем молодых особей, так и для старых. Доходило до того, что исследователи по уровню фертильности предсказывали точную дату смерти дрозофилы. В 2012-м эта же команда выявила подобную закономерность и у самцов плодовых мушек: за несколько дней до смерти они хуже спаривались. Независимо от возраста у части насекомых, которым предстояло вскоре умереть, репродуктивная функция была слабее, чем у ровесников. При этом внешне дрозофилы выглядели здоровыми. В 2016 году к похожим выводам пришел научный сотрудник Миннесотского университета (США) Джеймс Кертсингер. В ходе экспериментов он тоже обнаружил у плодовых мушек снижение фертильности за несколько дней до смерти. Причем в эту модель одинаково вписывались и молодые, и старые особи. А значит, решили исследователи, в преддверии близкой кончины наступает особый период. Он отличается от детства, зрелости или поздних лет жизни, и определить его можно по физиологическим изменениям в организме. Назвали его спиралью смерти. Однако ученые предостерегли от того, чтобы считать снижение фертильности универсальным признаком скорой гибели для всех. Многие виды, в том числе и люди, по ряду биологических параметров отличаются от дрозофил. А значит, у них о близкой кончине могут сигнализировать совсем другие проявления. Правда, какие именно, в 2016-м еще не знали. Ближе к землеВ августе 2021-го один из таких вероятных признаков обнаружили датские и шведские ученые, проанализировав физиологические параметры, а также данные о здоровье и образе жизни почти двух с половиной тысяч соотечественниц, родившихся между 1908 и 1952 годами. Участницам долгосрочных исследований дважды измеряли рост — в возрасте 44-47 лет и спустя десять-тринадцать лет. В среднем за указанный период женщины стали ниже на 0,8 сантиметра, что считают нормой. Эти процессы, как правило, связаны с уплощением позвоночных дисков, искривлением спины и компрессионными переломами. Однако у немногочисленной группы участниц рост уменьшился на 14 сантиметров. И большинство из них умерло в следующие 19 лет после второго измерения. По подсчетам получалось: значительное уменьшение роста коррелирует с почти двукратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. Так, каждый потерянный сантиметр увеличивал шанс умереть от инфаркта или инсульта на 14 процентов у шведок и на 21 процент — у датчанок. При уменьшении более чем на два сантиметра показатели вырастали до 74 и 80 процентов соответственно. Авторы работы предположили, что измерение роста у женщин после 40-45 лет поможет вовремя выявлять риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. И, следовательно, уменьшит количество преждевременных смертей. Замедление жизниЧуть ранее о неочевидных признаках близкой кончины написали французские и британские исследователи. На этот раз речь шла о физиологических изменениях, характерных как для мужчин, так и для женщин. Ученые девять лет наблюдали почти за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55. Периодически оценивали скорость их ходьбы, время вставания со стула, силу хвата, а кроме того — привычные действия, которые ежедневно выполняет каждый здоровый человек: например, одевание, приготовление пищи или покупку продуктов. В конце 2019-го исследователи подсчитали количество смертей среди испытуемых и соотнесли с собранными данными. Оказалось, чем сложнее человеку даются рутинные действия, тем выше риск умереть в ближайшие несколько лет. Так, постепенное увеличение времени подъема со стула начиналось в среднем за десятилетие до смерти, а трудности в быту — примерно за четыре года. Кроме того, авторы работы подсчитали: снижение скорости ходьбы увеличивает риск скорой кончины на 22 процента, проблемы с силой хвата — на 15 процентов, а с подъемом со стула — 14 процентов. На 30 процентов повышается риск умереть, когда у человека начинаются сложности в повседневной жизни. Исследователи предполагают: если вовремя проводить подобные скрининги двигательной активности, можно снизить смертность среди людей старше 60 лет. Падение уровняПо мнению сотрудников Эксетерского университета (Великобритания), верный признак приближающейся смерти — резкое снижение артериального давления. Специалисты проанализировали электронные записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в 60 лет и старше. В поле зрения попали данные, которые медики вносили в карты пациентов на протяжении 20 лет до их смерти. Среди невольных участников исследования оказались как относительно здоровые люди, так и те, у кого диагностировали сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.Выяснилось, что у большинства примерно за 14 лет до кончины начинало снижаться давление. Симптом наблюдали и у принимавших препараты от гипертонии, и у тех, кому терапия не требовалась. Получается, этот признак можно считать маркером скорой смерти. Правда, подчеркивают авторы работы, это относится лишь к людям старше 60 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/smert-1744924867.html

https://ria.ru/20210810/priznak-1745261037.html

https://ria.ru/20210806/priznak-1744649850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, великобритания, эксетерский университет, биология, инфаркты, инсульт, старение