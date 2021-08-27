08:00 27.08.2021 (обновлено: 17:58 27.08.2021)
Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным глазом они не видны, для их выявления нужны специальные исследования. Ученые надеются, что новые данные позволят раньше диагностировать возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.
Спираль смерти
В далеком 2006-м биологи из Калифорнийского университета (США) наблюдали за плодовыми мушками-дрозофилами — 2828 самками и двумя самцами. Насекомые живут недолго, всего несколько недель, однако этого времени хватило, чтобы заметить одну странность: если самка начинала откладывать меньше яиц, то в скором времени умирала. Причем зависимость работала как для совсем молодых особей, так и для старых. Доходило до того, что исследователи по уровню фертильности предсказывали точную дату смерти дрозофилы.
В 2012-м эта же команда выявила подобную закономерность и у самцов плодовых мушек: за несколько дней до смерти они хуже спаривались. Независимо от возраста у части насекомых, которым предстояло вскоре умереть, репродуктивная функция была слабее, чем у ровесников. При этом внешне дрозофилы выглядели здоровыми.
В 2016 году к похожим выводам пришел научный сотрудник Миннесотского университета (США) Джеймс Кертсингер. В ходе экспериментов он тоже обнаружил у плодовых мушек снижение фертильности за несколько дней до смерти. Причем в эту модель одинаково вписывались и молодые, и старые особи.
© Depositphotos / PatriciaCHСразу несколько исследовательских команд обнаружили корреляцию между падением репродуктивной функции у дрозофил и скорой смертью. Иными словами, если самка внезапно начинала откладывать меньше яиц, то через некоторое время она умирала. Ученые даже могли предсказать примерное время ее смерти
Сразу несколько исследовательских команд обнаружили корреляцию между падением репродуктивной функции у дрозофил и скорой смертью. Иными словами, если самка внезапно начинала откладывать меньше яиц, то через некоторое время она умирала. Ученые даже могли предсказать примерное время ее смерти
А значит, решили исследователи, в преддверии близкой кончины наступает особый период. Он отличается от детства, зрелости или поздних лет жизни, и определить его можно по физиологическим изменениям в организме. Назвали его спиралью смерти.
Однако ученые предостерегли от того, чтобы считать снижение фертильности универсальным признаком скорой гибели для всех. Многие виды, в том числе и люди, по ряду биологических параметров отличаются от дрозофил. А значит, у них о близкой кончине могут сигнализировать совсем другие проявления. Правда, какие именно, в 2016-м еще не знали.
Ближе к земле
В августе 2021-го один из таких вероятных признаков обнаружили датские и шведские ученые, проанализировав физиологические параметры, а также данные о здоровье и образе жизни почти двух с половиной тысяч соотечественниц, родившихся между 1908 и 1952 годами.
Участницам долгосрочных исследований дважды измеряли рост — в возрасте 44-47 лет и спустя десять-тринадцать лет. В среднем за указанный период женщины стали ниже на 0,8 сантиметра, что считают нормой. Эти процессы, как правило, связаны с уплощением позвоночных дисков, искривлением спины и компрессионными переломами.
CC BY 4.0 / Klingberg S, Mehlig K, Dangol R, et al. BMJ Open 2021 / Датские и шведские ученые вычислили, что с каждым сантиметром потерянного роста увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, эта зависимость характерна только для женщин
Датские и шведские ученые вычислили, что с каждым сантиметром потерянного роста увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, эта зависимость характерна только для женщин
Однако у немногочисленной группы участниц рост уменьшился на 14 сантиметров. И большинство из них умерло в следующие 19 лет после второго измерения. По подсчетам получалось: значительное уменьшение роста коррелирует с почти двукратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. Так, каждый потерянный сантиметр увеличивал шанс умереть от инфаркта или инсульта на 14 процентов у шведок и на 21 процент — у датчанок. При уменьшении более чем на два сантиметра показатели вырастали до 74 и 80 процентов соответственно.
Авторы работы предположили, что измерение роста у женщин после 40-45 лет поможет вовремя выявлять риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. И, следовательно, уменьшит количество преждевременных смертей.
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Замедление жизни
Чуть ранее о неочевидных признаках близкой кончины написали французские и британские исследователи. На этот раз речь шла о физиологических изменениях, характерных как для мужчин, так и для женщин.
Ученые девять лет наблюдали почти за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55. Периодически оценивали скорость их ходьбы, время вставания со стула, силу хвата, а кроме того — привычные действия, которые ежедневно выполняет каждый здоровый человек: например, одевание, приготовление пищи или покупку продуктов. В конце 2019-го исследователи подсчитали количество смертей среди испытуемых и соотнесли с собранными данными.
© Иллюстрация РИА НовостиНа графике показано, что у умерших участников исследования скорость ходьбы уменьшалась быстрее, чем у тех, кто остался жив. Снижение этого показателя начиналось примерно за десять лет до смерти
© Иллюстрация РИА Новости
На графике показано, что у умерших участников исследования скорость ходьбы уменьшалась быстрее, чем у тех, кто остался жив. Снижение этого показателя начиналось примерно за десять лет до смерти
Оказалось, чем сложнее человеку даются рутинные действия, тем выше риск умереть в ближайшие несколько лет. Так, постепенное увеличение времени подъема со стула начиналось в среднем за десятилетие до смерти, а трудности в быту — примерно за четыре года.
Кроме того, авторы работы подсчитали: снижение скорости ходьбы увеличивает риск скорой кончины на 22 процента, проблемы с силой хвата — на 15 процентов, а с подъемом со стула — 14 процентов. На 30 процентов повышается риск умереть, когда у человека начинаются сложности в повседневной жизни.
Исследователи предполагают: если вовремя проводить подобные скрининги двигательной активности, можно снизить смертность среди людей старше 60 лет.
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Падение уровня
По мнению сотрудников Эксетерского университета (Великобритания), верный признак приближающейся смерти — резкое снижение артериального давления.
Специалисты проанализировали электронные записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в 60 лет и старше. В поле зрения попали данные, которые медики вносили в карты пациентов на протяжении 20 лет до их смерти. Среди невольных участников исследования оказались как относительно здоровые люди, так и те, у кого диагностировали сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.
Выяснилось, что у большинства примерно за 14 лет до кончины начинало снижаться давление. Симптом наблюдали и у принимавших препараты от гипертонии, и у тех, кому терапия не требовалась. Получается, этот признак можно считать маркером скорой смерти. Правда, подчеркивают авторы работы, это относится лишь к людям старше 60 лет.