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Наука
https://ria.ru/20210827/smert-1747406875.html
Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти
Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти - РИА Новости, 27.08.2021
Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти
Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
2021-08-27T17:58
наука
сша
великобритания
эксетерский университет
биология
инфаркты
инсульт
старение
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным глазом они не видны, для их выявления нужны специальные исследования. Ученые надеются, что новые данные позволят раньше диагностировать возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни. Спираль смертиВ далеком 2006-м биологи из Калифорнийского университета (США) наблюдали за плодовыми мушками-дрозофилами — 2828 самками и двумя самцами. Насекомые живут недолго, всего несколько недель, однако этого времени хватило, чтобы заметить одну странность: если самка начинала откладывать меньше яиц, то в скором времени умирала. Причем зависимость работала как для совсем молодых особей, так и для старых. Доходило до того, что исследователи по уровню фертильности предсказывали точную дату смерти дрозофилы. В 2012-м эта же команда выявила подобную закономерность и у самцов плодовых мушек: за несколько дней до смерти они хуже спаривались. Независимо от возраста у части насекомых, которым предстояло вскоре умереть, репродуктивная функция была слабее, чем у ровесников. При этом внешне дрозофилы выглядели здоровыми. В 2016 году к похожим выводам пришел научный сотрудник Миннесотского университета (США) Джеймс Кертсингер. В ходе экспериментов он тоже обнаружил у плодовых мушек снижение фертильности за несколько дней до смерти. Причем в эту модель одинаково вписывались и молодые, и старые особи. А значит, решили исследователи, в преддверии близкой кончины наступает особый период. Он отличается от детства, зрелости или поздних лет жизни, и определить его можно по физиологическим изменениям в организме. Назвали его спиралью смерти. Однако ученые предостерегли от того, чтобы считать снижение фертильности универсальным признаком скорой гибели для всех. Многие виды, в том числе и люди, по ряду биологических параметров отличаются от дрозофил. А значит, у них о близкой кончине могут сигнализировать совсем другие проявления. Правда, какие именно, в 2016-м еще не знали. Ближе к землеВ августе 2021-го один из таких вероятных признаков обнаружили датские и шведские ученые, проанализировав физиологические параметры, а также данные о здоровье и образе жизни почти двух с половиной тысяч соотечественниц, родившихся между 1908 и 1952 годами. Участницам долгосрочных исследований дважды измеряли рост — в возрасте 44-47 лет и спустя десять-тринадцать лет. В среднем за указанный период женщины стали ниже на 0,8 сантиметра, что считают нормой. Эти процессы, как правило, связаны с уплощением позвоночных дисков, искривлением спины и компрессионными переломами. Однако у немногочисленной группы участниц рост уменьшился на 14 сантиметров. И большинство из них умерло в следующие 19 лет после второго измерения. По подсчетам получалось: значительное уменьшение роста коррелирует с почти двукратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. Так, каждый потерянный сантиметр увеличивал шанс умереть от инфаркта или инсульта на 14 процентов у шведок и на 21 процент — у датчанок. При уменьшении более чем на два сантиметра показатели вырастали до 74 и 80 процентов соответственно. Авторы работы предположили, что измерение роста у женщин после 40-45 лет поможет вовремя выявлять риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. И, следовательно, уменьшит количество преждевременных смертей. Замедление жизниЧуть ранее о неочевидных признаках близкой кончины написали французские и британские исследователи. На этот раз речь шла о физиологических изменениях, характерных как для мужчин, так и для женщин. Ученые девять лет наблюдали почти за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55. Периодически оценивали скорость их ходьбы, время вставания со стула, силу хвата, а кроме того — привычные действия, которые ежедневно выполняет каждый здоровый человек: например, одевание, приготовление пищи или покупку продуктов. В конце 2019-го исследователи подсчитали количество смертей среди испытуемых и соотнесли с собранными данными. Оказалось, чем сложнее человеку даются рутинные действия, тем выше риск умереть в ближайшие несколько лет. Так, постепенное увеличение времени подъема со стула начиналось в среднем за десятилетие до смерти, а трудности в быту — примерно за четыре года. Кроме того, авторы работы подсчитали: снижение скорости ходьбы увеличивает риск скорой кончины на 22 процента, проблемы с силой хвата — на 15 процентов, а с подъемом со стула — 14 процентов. На 30 процентов повышается риск умереть, когда у человека начинаются сложности в повседневной жизни. Исследователи предполагают: если вовремя проводить подобные скрининги двигательной активности, можно снизить смертность среди людей старше 60 лет. Падение уровняПо мнению сотрудников Эксетерского университета (Великобритания), верный признак приближающейся смерти — резкое снижение артериального давления. Специалисты проанализировали электронные записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в 60 лет и старше. В поле зрения попали данные, которые медики вносили в карты пациентов на протяжении 20 лет до их смерти. Среди невольных участников исследования оказались как относительно здоровые люди, так и те, у кого диагностировали сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.Выяснилось, что у большинства примерно за 14 лет до кончины начинало снижаться давление. Симптом наблюдали и у принимавших препараты от гипертонии, и у тех, кому терапия не требовалась. Получается, этот признак можно считать маркером скорой смерти. Правда, подчеркивают авторы работы, это относится лишь к людям старше 60 лет.
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сша, великобритания, эксетерский университет, биология, инфаркты, инсульт, старение
08:00 27.08.2021 (обновлено: 17:58 27.08.2021)
 

Мертвая петля. Ученые назвали признаки приближающейся смерти

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным глазом они не видны, для их выявления нужны специальные исследования. Ученые надеются, что новые данные позволят раньше диагностировать возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.

Спираль смерти

В далеком 2006-м биологи из Калифорнийского университета (США) наблюдали за плодовыми мушками-дрозофилами — 2828 самками и двумя самцами. Насекомые живут недолго, всего несколько недель, однако этого времени хватило, чтобы заметить одну странность: если самка начинала откладывать меньше яиц, то в скором времени умирала. Причем зависимость работала как для совсем молодых особей, так и для старых. Доходило до того, что исследователи по уровню фертильности предсказывали точную дату смерти дрозофилы.
В 2012-м эта же команда выявила подобную закономерность и у самцов плодовых мушек: за несколько дней до смерти они хуже спаривались. Независимо от возраста у части насекомых, которым предстояло вскоре умереть, репродуктивная функция была слабее, чем у ровесников. При этом внешне дрозофилы выглядели здоровыми.
В 2016 году к похожим выводам пришел научный сотрудник Миннесотского университета (США) Джеймс Кертсингер. В ходе экспериментов он тоже обнаружил у плодовых мушек снижение фертильности за несколько дней до смерти. Причем в эту модель одинаково вписывались и молодые, и старые особи.
© Depositphotos / PatriciaCHСразу несколько исследовательских команд обнаружили корреляцию между падением репродуктивной функции у дрозофил и скорой смертью. Иными словами, если самка внезапно начинала откладывать меньше яиц, то через некоторое время она умирала. Ученые даже могли предсказать примерное время ее смерти
Фруктовые мухи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / PatriciaCH
Сразу несколько исследовательских команд обнаружили корреляцию между падением репродуктивной функции у дрозофил и скорой смертью. Иными словами, если самка внезапно начинала откладывать меньше яиц, то через некоторое время она умирала. Ученые даже могли предсказать примерное время ее смерти
А значит, решили исследователи, в преддверии близкой кончины наступает особый период. Он отличается от детства, зрелости или поздних лет жизни, и определить его можно по физиологическим изменениям в организме. Назвали его спиралью смерти.
Однако ученые предостерегли от того, чтобы считать снижение фертильности универсальным признаком скорой гибели для всех. Многие виды, в том числе и люди, по ряду биологических параметров отличаются от дрозофил. А значит, у них о близкой кончине могут сигнализировать совсем другие проявления. Правда, какие именно, в 2016-м еще не знали.
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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Ближе к земле

В августе 2021-го один из таких вероятных признаков обнаружили датские и шведские ученые, проанализировав физиологические параметры, а также данные о здоровье и образе жизни почти двух с половиной тысяч соотечественниц, родившихся между 1908 и 1952 годами.
Участницам долгосрочных исследований дважды измеряли рост — в возрасте 44-47 лет и спустя десять-тринадцать лет. В среднем за указанный период женщины стали ниже на 0,8 сантиметра, что считают нормой. Эти процессы, как правило, связаны с уплощением позвоночных дисков, искривлением спины и компрессионными переломами.
CC BY 4.0 / Klingberg S, Mehlig K, Dangol R, et al. BMJ Open 2021 / Датские и шведские ученые вычислили, что с каждым сантиметром потерянного роста увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, эта зависимость характерна только для женщин
Признак скорой смерти - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
CC BY 4.0 / Klingberg S, Mehlig K, Dangol R, et al. BMJ Open 2021 /
Датские и шведские ученые вычислили, что с каждым сантиметром потерянного роста увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, эта зависимость характерна только для женщин
Однако у немногочисленной группы участниц рост уменьшился на 14 сантиметров. И большинство из них умерло в следующие 19 лет после второго измерения. По подсчетам получалось: значительное уменьшение роста коррелирует с почти двукратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. Так, каждый потерянный сантиметр увеличивал шанс умереть от инфаркта или инсульта на 14 процентов у шведок и на 21 процент — у датчанок. При уменьшении более чем на два сантиметра показатели вырастали до 74 и 80 процентов соответственно.
Авторы работы предположили, что измерение роста у женщин после 40-45 лет поможет вовремя выявлять риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. И, следовательно, уменьшит количество преждевременных смертей.
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Ученые назвали признак скорой смерти у женщин

Замедление жизни

Чуть ранее о неочевидных признаках близкой кончины написали французские и британские исследователи. На этот раз речь шла о физиологических изменениях, характерных как для мужчин, так и для женщин.
Ученые девять лет наблюдали почти за шестью тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 55. Периодически оценивали скорость их ходьбы, время вставания со стула, силу хвата, а кроме того — привычные действия, которые ежедневно выполняет каждый здоровый человек: например, одевание, приготовление пищи или покупку продуктов. В конце 2019-го исследователи подсчитали количество смертей среди испытуемых и соотнесли с собранными данными.
© Иллюстрация РИА НовостиНа графике показано, что у умерших участников исследования скорость ходьбы уменьшалась быстрее, чем у тех, кто остался жив. Снижение этого показателя начиналось примерно за десять лет до смерти
Признак скорой смерти - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
На графике показано, что у умерших участников исследования скорость ходьбы уменьшалась быстрее, чем у тех, кто остался жив. Снижение этого показателя начиналось примерно за десять лет до смерти
Оказалось, чем сложнее человеку даются рутинные действия, тем выше риск умереть в ближайшие несколько лет. Так, постепенное увеличение времени подъема со стула начиналось в среднем за десятилетие до смерти, а трудности в быту — примерно за четыре года.
Кроме того, авторы работы подсчитали: снижение скорости ходьбы увеличивает риск скорой кончины на 22 процента, проблемы с силой хвата — на 15 процентов, а с подъемом со стула — 14 процентов. На 30 процентов повышается риск умереть, когда у человека начинаются сложности в повседневной жизни.
Исследователи предполагают: если вовремя проводить подобные скрининги двигательной активности, можно снизить смертность среди людей старше 60 лет.
Пожилой человек - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Ученые назвали признак надвигающейся смерти

Падение уровня

По мнению сотрудников Эксетерского университета (Великобритания), верный признак приближающейся смерти — резкое снижение артериального давления.
Специалисты проанализировали электронные записи 46 тысяч британцев, скончавшихся в 60 лет и старше. В поле зрения попали данные, которые медики вносили в карты пациентов на протяжении 20 лет до их смерти. Среди невольных участников исследования оказались как относительно здоровые люди, так и те, у кого диагностировали сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания.
Выяснилось, что у большинства примерно за 14 лет до кончины начинало снижаться давление. Симптом наблюдали и у принимавших препараты от гипертонии, и у тех, кому терапия не требовалась. Получается, этот признак можно считать маркером скорой смерти. Правда, подчеркивают авторы работы, это относится лишь к людям старше 60 лет.
 
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