https://ria.ru/20210827/sinagoga-1747517003.html

В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога

В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога - РИА Новости, 27.08.2021

В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога

Первая в Тель-Авиве русскоязычная синагога открылась в районе Сарона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:09

2021-08-27T14:09

2021-08-27T14:09

религия

тель-авив

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Первая в Тель-Авиве русскоязычная синагога открылась в районе Сарона, передает корреспондент РИА Новости.В ходе торжественной церемонии была разрезана лента и на входе повешена мезуза - футляр с молитвой, который крепят к косяку двери.Как рассказал РИА Новости приехавший из Москвы раввин, основатель общины "Jewish Point" Йосеф Херсонский, "была сделана история"."Общинный дом - это "посольство" русскоязычного еврейства и открыто оно было русскоязычным еврейством, а не на деньги состоятельных людей, это народный проект и такого в Тель-Авиве ещё не было", - сказал Херсонский.Раввин ожидает, что место станет своеобразным еврейским YouTube - то есть будет площадкой для образовательных и творческих программ, местом, где люди будут реализовывать свои инициативы. По его оценкам, в первый год ожидается три тысячи человек и далее каждый год эта цифра будет удваиваться.Супруга раввина Рейна - соосновательница общины - также поделилась с РИА Новости своим чувствами открытия общины."Я чувствую себя как невеста на свадьбе", - сказала она.Рейна добавила, что это "праздник достижения". "Мы смогли, мы сделали. Мы и ещё более 700 спонсоров", - сказала она.По словам Херсонского, есть несколько разных русскоязычных религиозных общин в Иерусалиме, есть в Бат-Яме несколько разных инициатив, в Тель-Авив было много разных попыток "заходить", но никому не удалось, так как этот город для "обычного религиозного человека слишком сложный, свободный, неуемный, с буйством красок, здесь в "религиозные рамки" никого не затянешь".

https://ria.ru/20210519/sinagogi-1732998232.html

https://ria.ru/20210604/sinagogi-1735572220.html

тель-авив

иерусалим

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тель-авив, иерусалим, youtube