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В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья
В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья - РИА Новости, 27.08.2021
В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья
Женщину выбросили с балкона восьмого этажа в Симферополе, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:12
2021-08-27T15:19
происшествия
республика крым
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Женщину выбросили с балкона восьмого этажа в Симферополе, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.По данным следствия, в квартире дома по улице Яблочкова в симферопольском поселке Грэсовский "компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки"."В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась", — говорится в сообщении.Житель Симферополя задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
https://ria.ru/20210805/sosedka-1744494744.html
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происшествия, республика крым, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:12 27.08.2021 (обновлено: 15:19 27.08.2021)
 
В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья

В Симферополе во время застолья мужчина выбросил с восьмого этажа свою знакомую, она погибла

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Женщину выбросили с балкона восьмого этажа в Симферополе, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
По данным следствия, в квартире дома по улице Яблочкова в симферопольском поселке Грэсовский "компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки".
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"В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась", — говорится в сообщении.
Житель Симферополя задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
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ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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