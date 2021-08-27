https://ria.ru/20210827/simferopol-1747462755.html

В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья

В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья - РИА Новости, 27.08.2021

В Симферополе женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья

Женщину выбросили с балкона восьмого этажа в Симферополе, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:12

2021-08-27T10:12

2021-08-27T15:19

происшествия

республика крым

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Женщину выбросили с балкона восьмого этажа в Симферополе, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.По данным следствия, в квартире дома по улице Яблочкова в симферопольском поселке Грэсовский "компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки"."В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась", — говорится в сообщении.Житель Симферополя задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

https://ria.ru/20210805/sosedka-1744494744.html

https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741067179.html

республика крым

симферополь

россия

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происшествия, республика крым, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), россия