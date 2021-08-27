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Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени
Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени - РИА Новости, 27.08.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени
Ленинский суд Тюмени в пятницу заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:28
2021-08-27T13:28
2021-08-27T22:12
происшествия
тюмень
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Ленинский суд Тюмени в пятницу заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, сообщает корреспондент РИА Новости.Он останется в следственном изоляторе как минимум по 25 октября включительно, но на практике обвиняемых по таким тяжелым статьям держат под стражей до вынесения приговора.Как пояснила пресс-служба суда, дальнейшее судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет об убийстве несовершеннолетней.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК России, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где ее впоследствии и нашли.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени
13:28 27.08.2021 (обновлено: 22:12 27.08.2021)
Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени
Суд арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости.
Ленинский суд Тюмени
в пятницу заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, сообщает корреспондент РИА Новости.
Он останется в следственном изоляторе как минимум по 25 октября включительно, но на практике обвиняемых по таким тяжелым статьям держат под стражей до вынесения приговора.
Как пояснила пресс-служба суда, дальнейшее судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет об убийстве несовершеннолетней.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал СК России, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где ее впоследствии и нашли.