https://ria.ru/20210827/shkolnitsa-1747506046.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени - РИА Новости, 27.08.2021

Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

Ленинский суд Тюмени в пятницу заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:28

2021-08-27T13:28

2021-08-27T22:12

происшествия

тюмень

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 27 авг — РИА Новости. Ленинский суд Тюмени в пятницу заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, сообщает корреспондент РИА Новости.Он останется в следственном изоляторе как минимум по 25 октября включительно, но на практике обвиняемых по таким тяжелым статьям держат под стражей до вынесения приговора.Как пояснила пресс-служба суда, дальнейшее судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет об убийстве несовершеннолетней.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми с тела убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК России, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где ее впоследствии и нашли.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени