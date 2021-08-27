https://ria.ru/20210827/shkolniki-1747572684.html
Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных
Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных - РИА Новости, 27.08.2021
Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных
Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами.
2021-08-27T17:58
2021-08-27T17:58
2021-08-27T17:58
видео
животные
саянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747570835_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f0ce5ae13fbdf723426d42846d57b8db.jpg
Организовали торговую точку и стали продавать поделки и ненужные вещи, которые нашли дома. Когда ребят прогнала полиция, они отправились к мэру и получили официальное разращение на торговлю. Дело пошло, и теперь они помогают приюту.
саянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747570835_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d334e76d8f6001308f7ffdddd83599aa.jpg
Юные «бизнесмены» собирают деньги для животных
Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами. Организовали торговую точку и стали продавать поделки и ненужные вещи, которые нашли дома. Когда ребят прогнала полиция, они отправились к мэру и получили официальное разращение на торговлю. Дело пошло, и теперь они помогают приюту.
2021-08-27T17:58
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, саянск, видео
Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных
Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами.
2021-08-27T17:58
true
PT1M18S
Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных
Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами.