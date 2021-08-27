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Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных

Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных - РИА Новости, 27.08.2021

Юные "бизнесмены" собирают деньги для животных

Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами.

2021-08-27T17:58

2021-08-27T17:58

2021-08-27T17:58

видео

животные

саянск

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Организовали торговую точку и стали продавать поделки и ненужные вещи, которые нашли дома. Когда ребят прогнала полиция, они отправились к мэру и получили официальное разращение на торговлю. Дело пошло, и теперь они помогают приюту.

саянск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юные «бизнесмены» собирают деньги для животных Школьники Саянска запустили "бизнес", чтобы помогать животным. Сначала просто покупали корм на карманные деньги, а потом решили попробовать зарабатывать сами. Организовали торговую точку и стали продавать поделки и ненужные вещи, которые нашли дома. Когда ребят прогнала полиция, они отправились к мэру и получили официальное разращение на торговлю. Дело пошло, и теперь они помогают приюту. 2021-08-27T17:58 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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