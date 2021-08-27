https://ria.ru/20210827/sankt-peterburg-1747488054.html

В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей

В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей - РИА Новости, 27.08.2021

В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей

В Санкт-Петербурге выпустили официальную коллекцию туристских аксессуаров с изображением достопримечательностей города — защитные маски, сумки-шопперы,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:11

2021-08-27T17:11

2021-08-27T17:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге выпустили официальную коллекцию туристских аксессуаров с изображением достопримечательностей города — защитные маски, сумки-шопперы, косметички, платки и футболки, сообщает городской комитет по развитию туризма.Посетители туристско-информационных центров, а также инфопунктов на площади Восстания, Дворцовой площади и у Петропавловской крепости уже могут приобрести брендированные новинки."Пилотная коллекция сувениров выполнена в фирменном туристском стиле города на Неве. На изделия нанесены принты его главных архитектурных достопримечательностей — Зимнего дворца, Дома "Зингер", Александровской колонны на Дворцовой площади, Ростральных колонн, Исаакиевского собора", — отмечают в комитете.Также в дизайне присутствует официальный логотип города в виде бирюзового круга, символизирующего "северное солнце, светящее и зимой, и летом", с надписью "Санкт‑Петербург", элементы букв которой напоминают разводные мосты.Отмечается, что для печати на ткани использованы оригинальные экологически безопасные чернила.

https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

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