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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/sankt-peterburg-1747488054.html
В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей
В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей - РИА Новости, 27.08.2021
В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей
В Санкт-Петербурге выпустили официальную коллекцию туристских аксессуаров с изображением достопримечательностей города — защитные маски, сумки-шопперы,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:11
2021-08-27T17:11
туризм
санкт-петербург
туризм
достопримечательности
новости - туризм
нева (река)
исаакиевский собор
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге выпустили официальную коллекцию туристских аксессуаров с изображением достопримечательностей города — защитные маски, сумки-шопперы, косметички, платки и футболки, сообщает городской комитет по развитию туризма.Посетители туристско-информационных центров, а также инфопунктов на площади Восстания, Дворцовой площади и у Петропавловской крепости уже могут приобрести брендированные новинки."Пилотная коллекция сувениров выполнена в фирменном туристском стиле города на Неве. На изделия нанесены принты его главных архитектурных достопримечательностей — Зимнего дворца, Дома "Зингер", Александровской колонны на Дворцовой площади, Ростральных колонн, Исаакиевского собора", — отмечают в комитете.Также в дизайне присутствует официальный логотип города в виде бирюзового круга, символизирующего "северное солнце, светящее и зимой, и летом", с надписью "Санкт‑Петербург", элементы букв которой напоминают разводные мосты.Отмечается, что для печати на ткани использованы оригинальные экологически безопасные чернила.
https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html
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санкт-петербург, туризм, достопримечательности, новости - туризм, нева (река), исаакиевский собор, туристы
17:11 27.08.2021
 
В Петербурге выпустили защитные маски с изображением достопримечательностей

На аксессуарах изображены Исаакиевский собор, Зимний дворец, Ростральные колонны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге выпустили официальную коллекцию туристских аксессуаров с изображением достопримечательностей города — защитные маски, сумки-шопперы, косметички, платки и футболки, сообщает городской комитет по развитию туризма.
Посетители туристско-информационных центров, а также инфопунктов на площади Восстания, Дворцовой площади и у Петропавловской крепости уже могут приобрести брендированные новинки.
"Пилотная коллекция сувениров выполнена в фирменном туристском стиле города на Неве. На изделия нанесены принты его главных архитектурных достопримечательностей — Зимнего дворца, Дома "Зингер", Александровской колонны на Дворцовой площади, Ростральных колонн, Исаакиевского собора", — отмечают в комитете.
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Также в дизайне присутствует официальный логотип города в виде бирюзового круга, символизирующего "северное солнце, светящее и зимой, и летом", с надписью "Санкт‑Петербург", элементы букв которой напоминают разводные мосты.
Отмечается, что для печати на ткани использованы оригинальные экологически безопасные чернила.
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