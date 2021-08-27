https://ria.ru/20210827/samolet-1747572998.html
Летевший в Новосибирск лайнер вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
Летевший в Новосибирск лайнер вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 27.08.2021
Летевший в Новосибирск лайнер вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
Датчик неисправности электросистемы сработал на самолете авиакомпании "ЮТэйр" во время выполнения рейса из Сургута в Новосибирск, лайнер вернулся в аэропорт... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:57
2021-08-27T17:57
2021-08-27T17:57
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Датчик неисправности электросистемы сработал на самолете авиакомпании "ЮТэйр" во время выполнения рейса из Сургута в Новосибирск, лайнер вернулся в аэропорт вылета, сообщает Уральская транспортная прокуратура."При выполнении рейса номер ЮТ-137 по маршруту Сургут-Новосибирск на воздушном судне АТР-72, принадлежащем ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", сработал датчик неисправности электросистемы. Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту находились 70 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних, часть из них была размещена в здании аэропорта, часть – отправилась по месту жительства. По данным ведомства, рейс вылетел в пункт назначения в 10.47 мск. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20210821/samolet-1746674888.html
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происшествия, сургут, новосибирск, ютэйр
Летевший в Новосибирск лайнер вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
Датчик неисправности электросистемы сработал во время рейса Сургут – Новосибирск