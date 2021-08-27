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Салливан призвал МИД упразднить диспропорцию дипломатов из России и США

Салливан призвал МИД упразднить диспропорцию дипломатов из России и США - РИА Новости, 27.08.2021

Салливан призвал МИД упразднить диспропорцию дипломатов из России и США

Посол США в Москве Джон Салливан считает, что число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России, он призвал РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:19

2021-08-27T19:19

2021-08-27T20:25

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан считает, что число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России, он призвал МИД РФ выровнять ситуацию.По его словам "цифры говорят сами за себя"."В России работает 123 сотрудника посольства, а в США - 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Диспропорция большая и очевидная. Мы хотели бы оформлять визы для журналистов, бизнесменов, туристов, чтобы они могли путешествовать или работать в моей стране, но без адекватного числа сотрудников мы этого сделать не можем", - приводит слова Салливана Twitter-аккаунт посольства США."Проблема могла бы быть урегулирована, если бы российские власти оформили американским дипломатам столько же виз, сколько мы оформляем российским. Мы выступаем за создание стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами. Надеемся, что МИД РФ тоже", - отметил посол.Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле.Накануне российский МИД выразил сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова "стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал". При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не раз заявлял, что Москва не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, с сохранением "потолка" в 455 сотрудников.При этом ранее в российском МИД пояснили, что "в дополнение к рейдерскому захвату" властями США российской дипсобственности Вашингтоном были введены дополнительные ограничения, включая трехлетний лимит на пребывание в США командируемых сотрудников российских загранучреждений. Отмечалось, что государственный департамент, "используя визовые манипуляции, выдавливает из страны дипломатов РФ и технический персонал" и не рассматривает запросы на продление виз. В МИД РФ сообщили, что российская сторона открыта для диалога, готова учитывать американские озабоченности, в частности оперативно оформить визы новым сотрудникам дипмиссии США в Москве, командируемым на замену принятому на месте персоналу из числа граждан России и третьих стран. Но конструктивная работа возможна лишь в случае, если она будет выстраиваться на взаимной основе без попыток добиться для себя односторонних уступок, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210628/vstrecha-1738974072.html

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