https://ria.ru/20210827/rosstat-1747602251.html

В России выросло число браков и разводов

В России выросло число браков и разводов - РИА Новости, 27.08.2021

В России выросло число браков и разводов

Число браков в России в июле 2021 года выросло на 32,5% в годовом выражении и составило 125 тысяч, количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:24

2021-08-27T21:24

2021-08-27T21:24

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

статистика

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число браков в России в июле 2021 года выросло на 32,5% в годовом выражении и составило 125 тысяч, количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9 тысячи, свидетельствует данные Росстата.Как следует из статистики ведомства, в июле 2020 года было зарегистрировано почти 94,4 тысячи браков, разводов - 58,1 тысячи.За январь-июль текущего года число разводов в России также выросло - на 32,9% (370,5 тысячи против 278,8 тысячи разводов в январе-июле 2020 года); браки выросли на 34% год к году (493,5 тысячи против почти 368,4 тысячи за аналогичный период прошлого года).

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/brak-1744145428.html

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), статистика, россия