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В России выросло число браков и разводов
В России выросло число браков и разводов - РИА Новости, 27.08.2021
В России выросло число браков и разводов
Число браков в России в июле 2021 года выросло на 32,5% в годовом выражении и составило 125 тысяч, количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:24
2021-08-27T21:24
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
статистика
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число браков в России в июле 2021 года выросло на 32,5% в годовом выражении и составило 125 тысяч, количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9 тысячи, свидетельствует данные Росстата.Как следует из статистики ведомства, в июле 2020 года было зарегистрировано почти 94,4 тысячи браков, разводов - 58,1 тысячи.За январь-июль текущего года число разводов в России также выросло - на 32,9% (370,5 тысячи против 278,8 тысячи разводов в январе-июле 2020 года); браки выросли на 34% год к году (493,5 тысячи против почти 368,4 тысячи за аналогичный период прошлого года).
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), статистика, россия
21:24 27.08.2021
 
В России выросло число браков и разводов

Росстат сообщил о росте количества браков на 32,5%, а разводов - на 8,2%

© АГН "Москва" / Максим МишинДворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта
Дворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© АГН "Москва" / Максим Мишин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число браков в России в июле 2021 года выросло на 32,5% в годовом выражении и составило 125 тысяч, количество разводов увеличилось на 8,2% и составило 62,9 тысячи, свидетельствует данные Росстата.
Как следует из статистики ведомства, в июле 2020 года было зарегистрировано почти 94,4 тысячи браков, разводов - 58,1 тысячи.
За январь-июль текущего года число разводов в России также выросло - на 32,9% (370,5 тысячи против 278,8 тысячи разводов в январе-июле 2020 года); браки выросли на 34% год к году (493,5 тысячи против почти 368,4 тысячи за аналогичный период прошлого года).
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СтатистикаРоссия
 
 
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