https://ria.ru/20210827/rosstat-1747602100.html
Росстат сообщил о росте смертности в июле
Росстат сообщил о росте смертности в июле - РИА Новости, 27.08.2021
Росстат сообщил о росте смертности в июле
Смертность в России в июле в годовом выражении выросла на 18,6%, рождаемость снизилась на 4,6% год к году, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:17
2021-08-27T21:17
2021-08-27T21:19
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Смертность в России в июле в годовом выражении выросла на 18,6%, рождаемость снизилась на 4,6% год к году, свидетельствуют данные Росстата.По данным ведомства, в июле текущего года умерло 215 265 человек (в июле 2020 года - 181 479 человек), в январе-июле - более 1,3 миллиона человек, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 миллиона человек).Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 4,6% в годовом выражении - в июле 2021 года родилось 124 715 младенцев против 130 676 в июле прошлого года.За январь-июль 2021 года в России на свет появилось 802 827 человек - это на 1,1% меньше, чем в январе-июле 2020 года, когда рождаемость составила почти 811,7 тысячи человек.Естественная убыль населения России за первые семь месяцев текущего года составила 512 482 человека (против 316,4 тысячи за аналогичный период 2020 года).
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия
21:17 27.08.2021 (обновлено: 21:19 27.08.2021)
Росстат сообщил о росте смертности в июле
Росстат: смертность в России в июле в годовом выражении выросла на 18,6 процентов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Смертность в России
в июле в годовом выражении выросла на 18,6%, рождаемость снизилась на 4,6% год к году, свидетельствуют данные Росстата
.
По данным ведомства, в июле текущего года умерло 215 265 человек (в июле 2020 года - 181 479 человек), в январе-июле - более 1,3 миллиона человек, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 миллиона человек).
Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 4,6% в годовом выражении - в июле 2021 года родилось 124 715 младенцев против 130 676 в июле прошлого года.
За январь-июль 2021 года в России на свет появилось 802 827 человек - это на 1,1% меньше, чем в январе-июле 2020 года, когда рождаемость составила почти 811,7 тысячи человек.
Естественная убыль населения России за первые семь месяцев текущего года составила 512 482 человека (против 316,4 тысячи за аналогичный период 2020 года).