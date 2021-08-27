https://ria.ru/20210827/rosstat-1747601652.html
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 за июль
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 за июль - РИА Новости, 27.08.2021
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 за июль
В июле 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек в России, еще в 5206 случаях его предполагают как основную причину, но для... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:12
2021-08-27T21:12
2021-08-27T22:33
распространение коронавируса
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В июле 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек в России, еще в 5206 случаях его предполагают как основную причину, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, следует из данных Росстата.Кроме того, в ведомстве подсчитали, что коронавирус вызвал смертельные осложнения у 1449 человек, а в 4844 случаях не был основной причиной смерти.Росстат также уточнил данные по июню. В этом месяце COVID-19 стал основной причиной смерти 23 780 человек, вызвав смертельные осложнения у 897 человек. Кроме того, в 2766 случаях он не стал основной причиной смерти.Всего, по статистике ведомства за этого год, в России с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией скончались 204 209 человек.Росстат выделяет четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований; случаи, при которых коронавирус повлиял на причину смерти, как сопутствующее заболевание; случаи, при которых коронавирус не повлиял на заболевания, ставшие причиной смерти.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:12 27.08.2021 (обновлено: 22:33 27.08.2021)
Росстат подсчитал смертность от COVID-19 за июль
В июле коронавирус стал основной причиной смерти 44,1 тысячи человек
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
В июле 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек в России
, еще в 5206 случаях его предполагают как основную причину, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, следует из данных Росстата
.
Кроме того, в ведомстве подсчитали, что коронавирус вызвал смертельные осложнения у 1449 человек, а в 4844 случаях не был основной причиной смерти.
Росстат также уточнил данные по июню. В этом месяце COVID-19 стал основной причиной смерти 23 780 человек, вызвав смертельные осложнения у 897 человек. Кроме того, в 2766 случаях он не стал основной причиной смерти.
Всего, по статистике ведомства за этого год, в России с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией скончались 204 209 человек.
Росстат выделяет четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований; случаи, при которых коронавирус повлиял на причину смерти, как сопутствующее заболевание; случаи, при которых коронавирус не повлиял на заболевания, ставшие причиной смерти.