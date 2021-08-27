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Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021
Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 27.08.2021
Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021
Дальневосточный федеральный университет, Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив на Восточном экономическом форуме организуют... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:52
2021-08-27T10:10
общество
япония
дальневосточный федеральный университет
арктика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет, Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив на Восточном экономическом форуме организуют Техно-гостиную, где будут представлены последние научные разработки и технологические решения, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."На площадке ВЭФ развернет свою работу Техно-гостиная, которую ДВФУ организует совместно с министерством науки и высшего образования РФ, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентством стратегических инициатив. В Год науки и технологий Техно-гостиная призвана привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока", - сказал Кошель.По его словам, в Техно-гостиной будут представлены технологические решения, научные разработки и проекты, а также состоится диалог между экспертами, учеными, политиками, бизнесменами. Деловая программа включает треки "Наука", "Образование", "Высокие технологии", "Новые территории" и "Приоритет-2030", где ДВФУ презентует свою заявку на участие в государственной программе поддержки ведущих университетов страны."На площадке Техно-гостиной ДВФУ подпишет свыше 10 партнерских соглашений, которые преимущественно закрепляют ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве, пролонгируют двусторонние отношения или расширяют формат существующего взаимодействия", - отметил и.о. ректора.Он также рассказал, что ДВФУ представит на ВЭФ и заявляет в программу "Приоритет-2030" ряд приоритетов развития. В том числе это развитие центров компетенций в области исследования Мирового океана, наукоемких технологий и передовых материалов, наук о жизни и биомедицины, информационных технологий."Одним из прорывных научных направлений в ДВФУ становятся передовые материалы и наукоемкие технологии. Одноименный институт в сотрудничестве с НИЦ "Курчатовский институт" занимается реализацией проекта по созданию установки мирового уровня "мегасайнс". На Русском острове после 2024 года появится синхротрон, это даст возможность проводить научные исследования, которых на Дальнем Востоке не было никогда. Сегодня большой пласт научных исследований сосредоточен в АТР – это Китай, Япония, Корея, Сингапур, Австралия. И Дальний Восток, и ДВФУ получат уникальную возможность для проведения исследований аналогичного уровня здесь вместе с учеными из стран АТР", - рассказал Кошель.Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля &gt;&gt;
https://ria.ru/20210827/pogoda-1747455309.html
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общество, япония, дальневосточный федеральный университет, арктика, россия
09:52 27.08.2021 (обновлено: 10:10 27.08.2021)
 
Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021

Техно-гостиная, где будут представлены последние технологические решения, откроется на ВЭФ-2021

© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет, Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив на Восточном экономическом форуме организуют Техно-гостиную, где будут представлены последние научные разработки и технологические решения, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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"На площадке ВЭФ развернет свою работу Техно-гостиная, которую ДВФУ организует совместно с министерством науки и высшего образования РФ, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентством стратегических инициатив. В Год науки и технологий Техно-гостиная призвана привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока", - сказал Кошель.
По его словам, в Техно-гостиной будут представлены технологические решения, научные разработки и проекты, а также состоится диалог между экспертами, учеными, политиками, бизнесменами. Деловая программа включает треки "Наука", "Образование", "Высокие технологии", "Новые территории" и "Приоритет-2030", где ДВФУ презентует свою заявку на участие в государственной программе поддержки ведущих университетов страны.
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"На площадке Техно-гостиной ДВФУ подпишет свыше 10 партнерских соглашений, которые преимущественно закрепляют ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве, пролонгируют двусторонние отношения или расширяют формат существующего взаимодействия", - отметил и.о. ректора.
Он также рассказал, что ДВФУ представит на ВЭФ и заявляет в программу "Приоритет-2030" ряд приоритетов развития. В том числе это развитие центров компетенций в области исследования Мирового океана, наукоемких технологий и передовых материалов, наук о жизни и биомедицины, информационных технологий.
"Одним из прорывных научных направлений в ДВФУ становятся передовые материалы и наукоемкие технологии. Одноименный институт в сотрудничестве с НИЦ "Курчатовский институт" занимается реализацией проекта по созданию установки мирового уровня "мегасайнс". На Русском острове после 2024 года появится синхротрон, это даст возможность проводить научные исследования, которых на Дальнем Востоке не было никогда. Сегодня большой пласт научных исследований сосредоточен в АТР – это Китай, Япония, Корея, Сингапур, Австралия. И Дальний Восток, и ДВФУ получат уникальную возможность для проведения исследований аналогичного уровня здесь вместе с учеными из стран АТР", - рассказал Кошель.
Читайте полный текст интервью Алексея Кошеля >>
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