https://ria.ru/20210827/raketa-1747446910.html

ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 27.08.2021

ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты

Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:59

2021-08-27T03:59

2021-08-27T03:59

в мире

сша

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/60/1512346036_0:0:3521:1982_1920x0_80_0_0_2db3ffcbd19ec84253e476cd6d782fa5.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС.Испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад был успешно испытан двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования."Программа стратегических систем военно-морских сил успешно провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени 25 августа в Промонтори, штат Юта... Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя", - говорится в сообщении.Двигатель предназначен для перспективных систем ВМС и сухопутных сил США, которые будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком.Американские военные рассчитывают получить новое оружие, аналоги которого уже есть в распоряжении России и Китая, "в начале-середине 2020-х годов".

https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, военно-морские силы сша