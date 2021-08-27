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ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 27.08.2021
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:59
2021-08-27T03:59
в мире
сша
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС.Испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад был успешно испытан двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования."Программа стратегических систем военно-морских сил успешно провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени 25 августа в Промонтори, штат Юта... Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя", - говорится в сообщении.Двигатель предназначен для перспективных систем ВМС и сухопутных сил США, которые будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком.Американские военные рассчитывают получить новое оружие, аналоги которого уже есть в распоряжении России и Китая, "в начале-середине 2020-х годов".
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в мире, сша, военно-морские силы сша
03:59 27.08.2021
 
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет

© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС.
Испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад был успешно испытан двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования.
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"Программа стратегических систем военно-морских сил успешно провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени 25 августа в Промонтори, штат Юта... Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя", - говорится в сообщении.
Двигатель предназначен для перспективных систем ВМС и сухопутных сил США, которые будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком.
Американские военные рассчитывают получить новое оружие, аналоги которого уже есть в распоряжении России и Китая, "в начале-середине 2020-х годов".
 
В миреСШАВоенно-морские силы США
 
 
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