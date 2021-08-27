https://ria.ru/20210827/raketa-1747446910.html
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 27.08.2021
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:59
2021-08-27T03:59
2021-08-27T03:59
в мире
сша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/60/1512346036_0:0:3521:1982_1920x0_80_0_0_2db3ffcbd19ec84253e476cd6d782fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС.Испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад был успешно испытан двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования."Программа стратегических систем военно-морских сил успешно провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени 25 августа в Промонтори, штат Юта... Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя", - говорится в сообщении.Двигатель предназначен для перспективных систем ВМС и сухопутных сил США, которые будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком.Американские военные рассчитывают получить новое оружие, аналоги которого уже есть в распоряжении России и Китая, "в начале-середине 2020-х годов".
https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151234/60/1512346036_153:0:3521:2526_1920x0_80_0_0_0744d4bbab33ade0b14325127e3c73ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, военно-морские силы сша
ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
ВМС США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.
Военно-морские силы США
провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет, сообщает пресс-служба ВМС.
Испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад был успешно испытан двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования.
"Программа стратегических систем военно-морских сил успешно провела испытание твердотопливного ракетного двигателя второй ступени 25 августа в Промонтори, штат Юта... Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя", - говорится в сообщении.
Двигатель предназначен для перспективных систем ВМС и сухопутных сил США, которые будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком.
Американские военные рассчитывают получить новое оружие, аналоги которого уже есть в распоряжении России и Китая, "в начале-середине 2020-х годов".