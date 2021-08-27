https://ria.ru/20210827/raketa-1747446142.html
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет - РИА Новости, 27.08.2021
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:17
2021-08-27T03:17
2021-08-27T03:18
безопасность
сергей боев
россия
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КУБИНКА (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор СПРН, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев."В первом-втором квартале наземным сегментом СПРН обнаружено 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракет-носителей, восемь пусков российских ракет-носителей и два пуска российских баллистических ракет", - сообщил он.Российская система СПРН предназначена для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, выдачи необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников, второй - из наземных радиолокационных систем.
https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747285365.html
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безопасность, сергей боев, россия
03:17 27.08.2021 (обновлено: 03:18 27.08.2021)
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
СПРН засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет и два российских