https://ria.ru/20210827/raketa-1747446142.html

СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет

СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет - РИА Новости, 27.08.2021

СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет

Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:17

2021-08-27T03:17

2021-08-27T03:18

безопасность

сергей боев

россия

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КУБИНКА (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор СПРН, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев."В первом-втором квартале наземным сегментом СПРН обнаружено 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракет-носителей, восемь пусков российских ракет-носителей и два пуска российских баллистических ракет", - сообщил он.Российская система СПРН предназначена для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, выдачи необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников, второй - из наземных радиолокационных систем.

https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747285365.html

россия

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2021

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безопасность, сергей боев, россия