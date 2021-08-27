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СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет - РИА Новости, 27.08.2021
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:17
2021-08-27T03:18
безопасность
сергей боев
россия
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КУБИНКА (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор СПРН, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев."В первом-втором квартале наземным сегментом СПРН обнаружено 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракет-носителей, восемь пусков российских ракет-носителей и два пуска российских баллистических ракет", - сообщил он.Российская система СПРН предназначена для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, выдачи необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников, второй - из наземных радиолокационных систем.
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безопасность, сергей боев, россия
03:17 27.08.2021 (обновлено: 03:18 27.08.2021)
 
СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет

СПРН засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет и два российских

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КУБИНКА (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в первой половине 2021 года засекла 28 пусков зарубежных баллистических ракет, сообщил РИА Новости генеральный конструктор СПРН, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев.
"В первом-втором квартале наземным сегментом СПРН обнаружено 28 зарубежных пусков баллистических ракет, 32 зарубежных пуска ракет-носителей, восемь пусков российских ракет-носителей и два пуска российских баллистических ракет", - сообщил он.
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 08:08
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН
Российская система СПРН предназначена для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, выдачи необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников, второй - из наземных радиолокационных систем.
 
БезопасностьСергей БоевРоссия
 
 
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