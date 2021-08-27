https://ria.ru/20210827/putin-1747586083.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 27.08.2021

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021", отметив, что... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:17

2021-08-27T19:17

2021-08-27T19:17

общество

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4eabe5be686e624ab2770700f65b8313.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021", отметив, что это ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021". Ваш фестиваль – всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также стремление организаторов создать творческое пространство для юных зрителей.Путин выразил убеждение в том, что фестиваль пройдет в праздничной атмосфере и надолго запомнится присутствующим. Он также пожелал участникам успеха и всего наилучшего.

https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", владимир путин, россия