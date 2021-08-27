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Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 27.08.2021
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021", отметив, что... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:17
2021-08-27T19:17
общество
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021", отметив, что это ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021". Ваш фестиваль – всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также стремление организаторов создать творческое пространство для юных зрителей.Путин выразил убеждение в том, что фестиваль пройдет в праздничной атмосфере и надолго запомнится присутствующим. Он также пожелал участникам успеха и всего наилучшего.
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общество, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", владимир путин, россия
19:17 27.08.2021
 
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Президент Путин: фестиваль "Спасская башня" событие, впечатляющее масштабностью

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021", отметив, что это ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Показательное представление фестиваля Спасская башня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 02:38
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
"Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2021". Ваш фестиваль – всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей", - говорится в телеграмме.
Президент также подчеркнул, что уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также стремление организаторов создать творческое пространство для юных зрителей.
Путин выразил убеждение в том, что фестиваль пройдет в праздничной атмосфере и надолго запомнится присутствующим. Он также пожелал участникам успеха и всего наилучшего.
 
ОбществоМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Владимир ПутинРоссия
 
 
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