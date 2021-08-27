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Псаки ответила на призывы республиканцев к отставке Байдена
Псаки ответила на призывы республиканцев к отставке Байдена - РИА Новости, 27.08.2021
Псаки ответила на призывы республиканцев к отставке Байдена
Рассуждать о последствиях ситуации в Афганистане для политической карьеры президента США Джо Байдена несвоевременно, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:06
2021-08-27T22:06
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Рассуждать о последствиях ситуации в Афганистане для политической карьеры президента США Джо Байдена несвоевременно, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Военные на земле храбро продолжают миссию по спасению жизней: граждан США, афганских партнеров. Многие из этих людей просят об эвакуации. Вчера они потеряли 13 своих бойцов. Президент ясно дал понять, что устроившие атаку террористы должны быть найдены и убиты. Следует поддерживать эту позицию", - сказала Псаки.Так она прокомментировала призывы некоторых республиканцев к отставке Байдена.Псаки подчеркнула, что Байден не желает, чтобы ответственные за атаку продолжали жить.Президент США может лично позвонить близким родственникам погибших солдат, сказала Псаки. Пентагон сообщит им об утрате, а после Байден может связаться с ними, родственники примут решение, хотят ли они говорить с президентом, добавила пресс-секретарь Белого дома.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210825/ssha-1747187589.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша
22:06 27.08.2021
 
Псаки ответила на призывы республиканцев к отставке Байдена

Псаки: Президента надо поддержать, а не призывать к его отставке

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Рассуждать о последствиях ситуации в Афганистане для политической карьеры президента США Джо Байдена несвоевременно, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Военные на земле храбро продолжают миссию по спасению жизней: граждан США, афганских партнеров. Многие из этих людей просят об эвакуации. Вчера они потеряли 13 своих бойцов. Президент ясно дал понять, что устроившие атаку террористы должны быть найдены и убиты. Следует поддерживать эту позицию", - сказала Псаки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 13:55Захват власти в Афганистане талибами
Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана
Так она прокомментировала призывы некоторых республиканцев к отставке Байдена.
Псаки подчеркнула, что Байден не желает, чтобы ответственные за атаку продолжали жить.
Президент США может лично позвонить близким родственникам погибших солдат, сказала Псаки. Пентагон сообщит им об утрате, а после Байден может связаться с ними, родственники примут решение, хотят ли они говорить с президентом, добавила пресс-секретарь Белого дома.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 01:36Захват власти в Афганистане талибами
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористические организации, запрещенные в России.
 
В миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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