https://ria.ru/20210827/programma-1747521153.html

Опубликована деловая программа V Московского финансового форума-2021

Опубликована деловая программа V Московского финансового форума-2021 - РИА Новости, 27.08.2021

Опубликована деловая программа V Московского финансового форума-2021

На официальном сайте V Московского финансового форума опубликована деловая программа с указанием спикеров и модераторов сессий. Более 40 спикеров на 15... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:24

2021-08-27T14:24

2021-08-27T15:12

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747521084_109:0:1199:613_1920x0_80_0_0_37cbc7f20c2ff80b966cc7913e6f85b3.jpg

МОСКВА, 27 авг — Пресс-служба Московского финансового форума-2021. На официальном сайте V Московского финансового форума опубликована деловая программа с указанием спикеров и модераторов сессий. Более 40 спикеров на 15 площадках для экспертных дискуссий обсудят влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус. В ходе дискуссий будут озвучены новые подходы и возможные решения, которые станут основой развития финансовой системы России.В пленарной сессии юбилейного Форума "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" планируется участие министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина. В качестве модератора пленарной сессии приглашен председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Макаров.В рамках деловых сессий Форума также выступят руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, Президент РСПП Александр Шохин и многие другие.Какие структурные процессы запустила пандемия? С какими сложностями и возможностями столкнется экономика? Что станет основными драйверами роста? Как помочь экономике адаптироваться и запустить механизмы устойчивого развития в новых условиях?Ответы на эти и другие вопросы будут даны в рамках экспертных сессий V Московского финансового форума-2021.Подробная информация о программе Форума размещена на официальном сайте.Справка:Московский финансовый форум – уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где, начиная с 2016 года, обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства Российской Федерации.Генеральными спонсорами МФФ-2021 выступают ПАО "ВТБ" и ПАО "Сбербанк", главными спонсорами – АО "Газпромбанк" и "Россельхозбанк". Официальным спонсором является "АЛРОСА", а спонсорами – госкорпорация "Росатом", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Гознак", НПО "Криста".Партнером мероприятия выступает Всероссийский союз страховщиков.Генеральными информационными партнерам выступают "Россия-24", "РИА Новости" и "Российская газета". Официальными партнерами являются "Москва 24", ТАСС, "Интерфакс"; международный информационный партнер – Russia Today. Информационными партнерами являются "Прайм", "Финмаркет", "ФедералПресс", "Бюджет.ru", Finam, "Банковское обозрение", журналы "Компания" и "Сноб".________________________Пресс-служба Московского финансового форума-2021:+7 (926) 205 50 06press-mff@minfin.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы