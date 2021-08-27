https://ria.ru/20210827/privlekatelnost-1747537447.html

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов - РИА Новости, 27.08.2021

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ограничений, сообщает турассоциация "Мир без... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:32

2021-08-27T15:32

2021-08-27T15:32

россия-китай: главное

китай

россия

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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.Аналитики выяснили, что 65% респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.Большинству (59%) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27%) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57% – женщины.Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.

https://ria.ru/20210802/turizm-1744023431.html

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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