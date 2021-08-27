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Россия-Китай: Главное
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Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов
Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов
Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ограничений, сообщает турассоциация "Мир без... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:32
2021-08-27T15:32
россия-китай: главное
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.Аналитики выяснили, что 65% респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.Большинству (59%) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27%) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57% – женщины.Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.
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китай, россия
15:32 27.08.2021
 

Эксперты оценили привлекательность России для китайских туристов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия занимает второе место среди направлений, куда хотели бы поехать путешественники из Поднебесной после снятия ограничений, сообщает турассоциация "Мир без границ".
В опросе, проведенном совместно с китайской компанией "Евразиан Тянли", приняли участие 746 жителей КНР старше 20 лет – подписчики блога Visit Russia в соцсети WeChat.
Аналитики выяснили, что 65% респондентов собираются в зарубежные поездки после снятия ковидных ограничений. Три процента не определились, ехать или нет, а остальные пока не хотят покидать пределы страны.
Большинству (59%) потенциальных путешественников – от 30 до 40 лет, четверти (27%) – от 20 до 30 лет. Более половины из них – 57% – женщины.
Среди преимуществ России перед другими странами китайцы назвали ее географическую близость к КНР, доступные цены, дружеские отношения между государствами, интересные достопримечательности, важные исторические и культурные объекты.
Люди рядом с памятником серпа и молота в Нанниване, в 60 км от Яньань, штаб-квартиры Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 16:13Россия-Китай: Главное
По следам революции. За что Китай полюбил красный туризм
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
 
 
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