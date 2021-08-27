https://ria.ru/20210827/privivki-1747569530.html
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19
Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:44
2021-08-27T17:44
2021-08-27T17:44
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."И в прошлом году мы рекомендовали вакцинацию против гриппа, хотя гриппа в прошлом году было мало случаев. Но это был результат изоляции и масочного режима", - сказала Вуйнович."Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19. Поэтому очень важно защитить население от гриппа знакомой нам вакциной, которая поможет нам разобраться хотя бы с одним вирусом", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, вакцинация россиян от covid-19
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19
Представитель ВОЗ в России Вуйнович: прививаться от гриппа так же важно, как от COVID-19