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Распространение коронавируса
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В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19
Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:44
2021-08-27T17:44
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здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."И в прошлом году мы рекомендовали вакцинацию против гриппа, хотя гриппа в прошлом году было мало случаев. Но это был результат изоляции и масочного режима", - сказала Вуйнович."Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19. Поэтому очень важно защитить население от гриппа знакомой нам вакциной, которая поможет нам разобраться хотя бы с одним вирусом", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, вакцинация россиян от covid-19
17:44 27.08.2021
 
В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: прививаться от гриппа так же важно, как от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"И в прошлом году мы рекомендовали вакцинацию против гриппа, хотя гриппа в прошлом году было мало случаев. Но это был результат изоляции и масочного режима", - сказала Вуйнович.
"Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19. Поэтому очень важно защитить население от гриппа знакомой нам вакциной, которая поможет нам разобраться хотя бы с одним вирусом", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
 
Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМелита ВуйновичВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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