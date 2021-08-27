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В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19

В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от COVID-19

Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:44

2021-08-27T17:44

2021-08-27T17:44

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет решить проблему хотя бы с одним вирусом, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."И в прошлом году мы рекомендовали вакцинацию против гриппа, хотя гриппа в прошлом году было мало случаев. Но это был результат изоляции и масочного режима", - сказала Вуйнович."Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19. Поэтому очень важно защитить население от гриппа знакомой нам вакциной, которая поможет нам разобраться хотя бы с одним вирусом", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

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2021

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