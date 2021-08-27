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В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре
В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре - РИА Новости, 27.08.2021
В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре
Житель Хакасии, устроивший пожар из ревности к своей пассии, в котором погибла ее дочь, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:36
2021-08-27T10:36
происшествия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Житель Хакасии, устроивший пожар из ревности к своей пассии, в котором погибла ее дочь, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.Мужчина признан виновным в убийстве ребенка с особой жестокостью и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с 41-летней сожительницей и ее шестилетней дочерью. На протяжении нескольких дней они пили в честь дня рождения обвиняемого. Вечером 25 ноября 2020 года мужчина, по пьяни решив отомстить ей за измену, поджег диван со спящим на нем ребенком. После этого он вывел женщину на улицу, оставив девочку в горящем доме.Отмечается, что злоумышленник не признал вину, заявляя, что пожар начался случайно из-за непотушенной сигареты.
https://ria.ru/20210820/revnost-1746480037.html
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происшествия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:36 27.08.2021
 
В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре

Житель Хакасии, из ревности к сожительнице сжегший в пожаре ее дочь, получил 18 лет строгого режима

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Житель Хакасии, устроивший пожар из ревности к своей пассии, в котором погибла ее дочь, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Мужчина признан виновным в убийстве ребенка с особой жестокостью и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 02:39
Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с 41-летней сожительницей и ее шестилетней дочерью. На протяжении нескольких дней они пили в честь дня рождения обвиняемого. Вечером 25 ноября 2020 года мужчина, по пьяни решив отомстить ей за измену, поджег диван со спящим на нем ребенком. После этого он вывел женщину на улицу, оставив девочку в горящем доме.
Отмечается, что злоумышленник не признал вину, заявляя, что пожар начался случайно из-за непотушенной сигареты.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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ПроисшествияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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