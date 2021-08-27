https://ria.ru/20210827/prigovor-1747466513.html

В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре

В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре - РИА Новости, 27.08.2021

В Хакасии осудили мужчину, из-за ревности сжегшего падчерицу в пожаре

Житель Хакасии, устроивший пожар из ревности к своей пассии, в котором погибла ее дочь, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:36

2021-08-27T10:36

2021-08-27T10:36

происшествия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Житель Хакасии, устроивший пожар из ревности к своей пассии, в котором погибла ее дочь, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.Мужчина признан виновным в убийстве ребенка с особой жестокостью и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с 41-летней сожительницей и ее шестилетней дочерью. На протяжении нескольких дней они пили в честь дня рождения обвиняемого. Вечером 25 ноября 2020 года мужчина, по пьяни решив отомстить ей за измену, поджег диван со спящим на нем ребенком. После этого он вывел женщину на улицу, оставив девочку в горящем доме.Отмечается, что злоумышленник не признал вину, заявляя, что пожар начался случайно из-за непотушенной сигареты.

https://ria.ru/20210820/revnost-1746480037.html

https://ria.ru/20210730/ssora-1743561044.html

республика хакасия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), россия