https://ria.ru/20210827/pozhar-1747445003.html
В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2021
В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
Кровля жилого дома загорелась в Екатеринбурге, погибли как минимум два человека. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:45
2021-08-27T02:45
2021-08-27T04:55
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась в Екатеринбурге, погибли как минимум два человека.Как сообщили в МЧС, пожар произошел в многоэтажке, расположенной по адресу улица Мичурина, дом 98. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, погибли два человека.Пожар удалось локализовать на площади 780 квадратных метров, в 5.09 по местному времени (3.09 мск) открытое горение ликвидировали.Следственный комитет начал по факту ЧП проверку. Выясняется точный очаг и причина возгорания, личности погибших устанавливаются.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
02:45 27.08.2021 (обновлено: 04:55 27.08.2021)
В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
В Екатеринбурге загорелась кровля жилого дома на площади почти 800 квадратных метров, есть погибшие