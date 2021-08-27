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Посол Германии рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Посол Германии рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 27.08.2021
Посол Германии рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Техническая готовность газопровода "Северный поток — 2" "будет обеспечена достаточно скоро", заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:01
2021-08-27T21:01
экономика
газпром
балтийское море
северный поток — 2
геза андреас фон гайр
россия
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Техническая готовность газопровода "Северный поток — 2" "будет обеспечена достаточно скоро", заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр."Насколько я знаю из того, что говорят, осталось проложить буквально несколько километров, это вопрос буквально нескольких километров. Что касается технической готовности, то она будет обеспечена достаточно скоро. Затем уже начнется процесс сертификации. Она должна быть одобрена. Как только закончится сертификация, процесс будет пройден, тогда уже можно будет пускать газ", - сказал он журналистам в Энгельсе Саратовской области, отвечая на вопрос о том, есть ли у германской стороны точные даты окончания строительства "Северного потока — 2" и ввода его в эксплуатацию.Посол отметил, что "это вопрос, который вам нужно задавать компаниям, которые будут эксплуатировать "Северный поток — 2", потому что это негосударственный проект, это проект бизнеса".В июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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экономика, газпром, балтийское море, северный поток — 2, геза андреас фон гайр, россия
21:01 27.08.2021
 
Посол Германии рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Посол Германии фон Гайр: готовность "Северного потока — 2" обеспечат "достаточно скоро"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Техническая готовность газопровода "Северный поток — 2" "будет обеспечена достаточно скоро", заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
"Насколько я знаю из того, что говорят, осталось проложить буквально несколько километров, это вопрос буквально нескольких километров. Что касается технической готовности, то она будет обеспечена достаточно скоро. Затем уже начнется процесс сертификации. Она должна быть одобрена. Как только закончится сертификация, процесс будет пройден, тогда уже можно будет пускать газ", - сказал он журналистам в Энгельсе Саратовской области, отвечая на вопрос о том, есть ли у германской стороны точные даты окончания строительства "Северного потока — 2" и ввода его в эксплуатацию.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
Посол отметил, что "это вопрос, который вам нужно задавать компаниям, которые будут эксплуатировать "Северный поток — 2", потому что это негосударственный проект, это проект бизнеса".
В июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:59
Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Геза Андреас фон ГайрРоссия
 
 
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