https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html

В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2"

В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 27.08.2021

В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2"

"Газпром" может продать трубопровод "Северный поток — 2" другому сертифицированному оператору, чтобы обойти газовую директиву Евросоюза. Об этом написала газета РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:17

2021-08-27T16:17

2021-08-27T17:57

евросоюз

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром" может продать трубопровод "Северный поток — 2" другому сертифицированному оператору, чтобы обойти газовую директиву Евросоюза. Об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников.Обновленные правила газовой директивы ЕС гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо та его часть, что находится на территории союза, должна принадлежать сторонней компании. Накануне Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия новых правил.Компания, как сообщается, по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях."Северной поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации "Северного потока — 2" нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".

https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html

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евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия