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Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин
Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин - РИА Новости, 27.08.2021
Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин
Тема водорода может стать объединяющей Россию и Германию на политическом уровне в ближайшие десятилетия, считает посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:43
2021-08-27T21:48
в мире
германия
геза андреас фон гайр
россия
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тема водорода может стать объединяющей Россию и Германию на политическом уровне в ближайшие десятилетия, считает посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Я уверен, что в ближайшие десятилетия... может объединить нас на политическом уровне, то этой темой может стать водород. У самой России есть большой потенциал, чтобы в будущем, как я думаю, развиваться по направлению зеленого водорода, то есть получения водорода из возобновляемых источников. Но на переходный период с российской стороны, как я вижу, что из первичных источников энергии можно получать водород, который называется голубым, но я вижу общую линию и большое взаимопонимание", - сказал посол в пятницу в ходе панельной дискуссии "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха" на площадке завода Henkel в Энгельсе."Будучи послом в России я замечаю, что суть дискуссии, когда мы говорим о связи энергетической политики и климатической политики, в России в прошедшие годы сильно изменилась. Мы сближаемся. В Германии это очень важная тема для общественности, и в ЕС. Но и в России мы замечаем, что все больше участники понимают необходимость разумного баланса между экологией и экономикой. Это, конечно, касается энергетической кооперации между нашими странами, то есть на двустороннем уровне, и я также надеюсь на распространение этого принципа на европейский уровень", - отметил он.Также в ходе дискуссии он заявил, что мир ждет от России и Германии разнообразия и открытости."Для меня Россия - завораживающая страна, начиная с природы, нации. И я желаю этой стране разнообразия, чтобы разнообразие допускалось во всех сферах жизни, чтобы это было возможно в ближайшие годы. Открытость миру должна практиковаться. Я думаю, в мире глобализованном это существенно для всех стран: и для моей страны, и для вашей - для Российской Федерации. Разнообразие и открытость миру. Мы все должны работать сами над собой. Именно этого мир от нас ожидает, и чем глубже мы можем реагировать на такие ожидания, тем лучше нам удастся творить совместное будущее", - сказал посол фон Гайр."Совместное - я имею в виду и за рамками времени и континентов, потому что многие вопросы, которые мы затрагивали, - климат и экология, энергетика - это по сути глобальные вызовы", - пояснил он.
https://ria.ru/20210823/vodorod-1746803292.html
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в мире, германия, геза андреас фон гайр, россия
21:43 27.08.2021 (обновлено: 21:48 27.08.2021)
 
Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин

Посол фон Гайр: Россию и Германию в ближайшие десятилетия может объединить тема водорода

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВо время презентации водородного топлива на территории института комплексной безопасности в строительстве в Мытищах
Во время презентации водородного топлива на территории института комплексной безопасности в строительстве в Мытищах - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тема водорода может стать объединяющей Россию и Германию на политическом уровне в ближайшие десятилетия, считает посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Я уверен, что в ближайшие десятилетия... может объединить нас на политическом уровне, то этой темой может стать водород. У самой России есть большой потенциал, чтобы в будущем, как я думаю, развиваться по направлению зеленого водорода, то есть получения водорода из возобновляемых источников. Но на переходный период с российской стороны, как я вижу, что из первичных источников энергии можно получать водород, который называется голубым, но я вижу общую линию и большое взаимопонимание", - сказал посол в пятницу в ходе панельной дискуссии "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха" на площадке завода Henkel в Энгельсе.
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"Будучи послом в России я замечаю, что суть дискуссии, когда мы говорим о связи энергетической политики и климатической политики, в России в прошедшие годы сильно изменилась. Мы сближаемся. В Германии это очень важная тема для общественности, и в ЕС. Но и в России мы замечаем, что все больше участники понимают необходимость разумного баланса между экологией и экономикой. Это, конечно, касается энергетической кооперации между нашими странами, то есть на двустороннем уровне, и я также надеюсь на распространение этого принципа на европейский уровень", - отметил он.
Также в ходе дискуссии он заявил, что мир ждет от России и Германии разнообразия и открытости.
"Для меня Россия - завораживающая страна, начиная с природы, нации. И я желаю этой стране разнообразия, чтобы разнообразие допускалось во всех сферах жизни, чтобы это было возможно в ближайшие годы. Открытость миру должна практиковаться. Я думаю, в мире глобализованном это существенно для всех стран: и для моей страны, и для вашей - для Российской Федерации. Разнообразие и открытость миру. Мы все должны работать сами над собой. Именно этого мир от нас ожидает, и чем глубже мы можем реагировать на такие ожидания, тем лучше нам удастся творить совместное будущее", - сказал посол фон Гайр.
"Совместное - я имею в виду и за рамками времени и континентов, потому что многие вопросы, которые мы затрагивали, - климат и экология, энергетика - это по сути глобальные вызовы", - пояснил он.
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