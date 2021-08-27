https://ria.ru/20210827/posol-1747603193.html

Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин

Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин - РИА Новости, 27.08.2021

Посол Германии назвал идею, объединяющую Москву и Берлин

Тема водорода может стать объединяющей Россию и Германию на политическом уровне в ближайшие десятилетия, считает посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:43

2021-08-27T21:43

2021-08-27T21:48

в мире

германия

геза андреас фон гайр

россия

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тема водорода может стать объединяющей Россию и Германию на политическом уровне в ближайшие десятилетия, считает посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр."Я уверен, что в ближайшие десятилетия... может объединить нас на политическом уровне, то этой темой может стать водород. У самой России есть большой потенциал, чтобы в будущем, как я думаю, развиваться по направлению зеленого водорода, то есть получения водорода из возобновляемых источников. Но на переходный период с российской стороны, как я вижу, что из первичных источников энергии можно получать водород, который называется голубым, но я вижу общую линию и большое взаимопонимание", - сказал посол в пятницу в ходе панельной дискуссии "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха" на площадке завода Henkel в Энгельсе."Будучи послом в России я замечаю, что суть дискуссии, когда мы говорим о связи энергетической политики и климатической политики, в России в прошедшие годы сильно изменилась. Мы сближаемся. В Германии это очень важная тема для общественности, и в ЕС. Но и в России мы замечаем, что все больше участники понимают необходимость разумного баланса между экологией и экономикой. Это, конечно, касается энергетической кооперации между нашими странами, то есть на двустороннем уровне, и я также надеюсь на распространение этого принципа на европейский уровень", - отметил он.Также в ходе дискуссии он заявил, что мир ждет от России и Германии разнообразия и открытости."Для меня Россия - завораживающая страна, начиная с природы, нации. И я желаю этой стране разнообразия, чтобы разнообразие допускалось во всех сферах жизни, чтобы это было возможно в ближайшие годы. Открытость миру должна практиковаться. Я думаю, в мире глобализованном это существенно для всех стран: и для моей страны, и для вашей - для Российской Федерации. Разнообразие и открытость миру. Мы все должны работать сами над собой. Именно этого мир от нас ожидает, и чем глубже мы можем реагировать на такие ожидания, тем лучше нам удастся творить совместное будущее", - сказал посол фон Гайр."Совместное - я имею в виду и за рамками времени и континентов, потому что многие вопросы, которые мы затрагивали, - климат и экология, энергетика - это по сути глобальные вызовы", - пояснил он.

https://ria.ru/20210823/vodorod-1746803292.html

https://ria.ru/20210822/vodorod-1746722734.html

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в мире, германия, геза андреас фон гайр, россия