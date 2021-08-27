https://ria.ru/20210827/poiski-1747449344.html

Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане

Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане - РИА Новости, 27.08.2021

Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане

Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами на юге Казахстана, сообщил в пятницу министр обороны республики Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:41

2021-08-27T06:41

2021-08-27T06:41

в мире

казахстан

жамбылская область

нурлан ермекбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572948482_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_6e9ab86260352532738b55400bb9b585.jpg

НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами на юге Казахстана, сообщил в пятницу министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть - в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается."Несколько человек пока не установили связь. Мы надеемся, что они живы, осуществляются поисковые работы", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747416413.html

казахстан

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, жамбылская область, нурлан ермекбаев