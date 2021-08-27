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Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане - РИА Новости, 27.08.2021
Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами на юге Казахстана, сообщил в пятницу министр обороны республики Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T06:41
2021-08-27T06:41
в мире
казахстан
жамбылская область
нурлан ермекбаев
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НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами на юге Казахстана, сообщил в пятницу министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть - в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается."Несколько человек пока не установили связь. Мы надеемся, что они живы, осуществляются поисковые работы", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
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в мире, казахстан, жамбылская область, нурлан ермекбаев
06:41 27.08.2021
 
Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане

Министр обороны Казахстана Ермекбаев: нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами

© Sputnik / Владислав Воднев Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами на юге Казахстана, сообщил в пятницу министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть - в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:43
В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части
"Несколько человек пока не установили связь. Мы надеемся, что они живы, осуществляются поисковые работы", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
 
В миреКазахстанЖамбылская областьНурлан Ермекбаев
 
 
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