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Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами
Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами - РИА Новости, 27.08.2021
Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами
Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе с боеприпасами мог быть поджог, заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T06:48
2021-08-27T06:48
2021-08-27T08:54
в мире
жамбылская область
министерство обороны казахстана
нурлан ермекбаев
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НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе с боеприпасами мог быть поджог, заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.По его словам, рассматриваются разные версии."Это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", — сказал Ермекбаев.Склад воинской части в Жамбылской области загорелся накануне вечером, прогремело не менее шести взрывов. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила. Погибли четверо военных, несколько десятков человек получили ранения. В больницах остаются 28 пострадавших, из них шестеро — в тяжелом состоянии. Жителей окрестных сел эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Пожар пока окончательно не потушили.
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жамбылская область
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в мире, жамбылская область, министерство обороны казахстана, нурлан ермекбаев
06:48 27.08.2021 (обновлено: 08:54 27.08.2021)
Минобороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами
Министерство обороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами на юге страны