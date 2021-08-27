https://ria.ru/20210827/pobediteli-1747494382.html

Два липецких города победили в конкурсе проектов благоустройства

Два липецких города победили в конкурсе проектов благоустройства - РИА Новости, 27.08.2021

Два липецких города победили в конкурсе проектов благоустройства

Два города Липецкой области – Елец и Данков - стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:52

2021-08-27T12:52

2021-08-27T12:52

липецкая область

елец

усмань

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Два города Липецкой области – Елец и Данков - стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, итоги были подведены в рамках форума "Среда для жизни: город и вода". Всего на конкурс поступили 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые прошли отбор экспертов. Межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сочетание их с другими объектами и степень разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты, одним из основных критерием отбора являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия.Артамонов отметил, что в прошлом году Липецкая область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях,. Федеральные гранты в общей сумме 305 миллионов рублей получили шесть городов: Елец, Данков, Чаплыгин, Усмань, Грязи и Лебедянь."Наши города регулярно побеждают в этом конкурсе, что позволяет воплощать в жизнь замечательные проекты. Особенно важно, что всё это делается в небольших населенных пунктах, которые преображаются буквально на глазах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210825/tur-1747172308.html

елец

усмань

россия

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елец, усмань, игорь артамонов, россия