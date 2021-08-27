https://ria.ru/20210827/platforma-1747573565.html

Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна

Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна - РИА Новости, 27.08.2021

Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна

Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:00

2021-08-27T18:00

2021-08-27T18:00

экономика

технологии

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" на Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли "FinAWORDS 2021", сообщает РЭЦ."Платформа "Мой экспорт" конкурировала за приз с цифровыми продуктами, разработанными в прошлом году такими банками, как "Санкт-Петербург", МТС-Банк и Сбербанк, уступив первенство ФК Открытие", - говорится в сообщении.Он напомнил, что доступ к платформе был предоставлен только 8 месяцев назад, "а уже сегодня нашими сервисами воспользовались 1700 компаний, выходящих на экспорт". "Мы создаем целостную экосистему поддержки экспорта в "одном окне" вокруг всех запросов экспортера. По его словам, РЭЦ планирует к 2024 году реализовать более 30 суперсервисов, охватывающих весь цикл экспортной деятельности, в том числе банковские услуги", - добавил вице-президент.Премия учреждена медиапроектом "Банковское обозрение" в 2012 году. Победителей определяет жюри, в которое входят эксперты, аналитики, банкиры и представители различных структур российского финансового рынка.

https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)