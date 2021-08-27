Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" на Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли "FinAWORDS 2021", сообщает РЭЦ.
"Платформа "Мой экспорт" конкурировала за приз с цифровыми продуктами, разработанными в прошлом году такими банками, как "Санкт-Петербург", МТС-Банк и Сбербанк, уступив первенство ФК Открытие", - говорится в сообщении.
"Самое примечательное, что цифровая платформа, созданная Институтом развития, стала достойным конкурентом за приз в Номинации банковским продуктам в финансовом сегменте. Это говорит, прежде всего, о востребованности нашей информационной системы и ее уникальности", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.
Он напомнил, что доступ к платформе был предоставлен только 8 месяцев назад, "а уже сегодня нашими сервисами воспользовались 1700 компаний, выходящих на экспорт". "Мы создаем целостную экосистему поддержки экспорта в "одном окне" вокруг всех запросов экспортера. По его словам, РЭЦ планирует к 2024 году реализовать более 30 суперсервисов, охватывающих весь цикл экспортной деятельности, в том числе банковские услуги", - добавил вице-президент.
Премия учреждена медиапроектом "Банковское обозрение" в 2012 году. Победителей определяет жюри, в которое входят эксперты, аналитики, банкиры и представители различных структур российского финансового рынка.
3 августа, 18:56РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров