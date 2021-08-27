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Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна
Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна - РИА Новости, 27.08.2021
Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна
Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:00
2021-08-27T18:00
экономика
технологии
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" на Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли "FinAWORDS 2021", сообщает РЭЦ."Платформа "Мой экспорт" конкурировала за приз с цифровыми продуктами, разработанными в прошлом году такими банками, как "Санкт-Петербург", МТС-Банк и Сбербанк, уступив первенство ФК Открытие", - говорится в сообщении.Он напомнил, что доступ к платформе был предоставлен только 8 месяцев назад, "а уже сегодня нашими сервисами воспользовались 1700 компаний, выходящих на экспорт". "Мы создаем целостную экосистему поддержки экспорта в "одном окне" вокруг всех запросов экспортера. По его словам, РЭЦ планирует к 2024 году реализовать более 30 суперсервисов, охватывающих весь цикл экспортной деятельности, в том числе банковские услуги", - добавил вице-президент.Премия учреждена медиапроектом "Банковское обозрение" в 2012 году. Победителей определяет жюри, в которое входят эксперты, аналитики, банкиры и представители различных структур российского финансового рынка.
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экономика, технологии, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
18:00 27.08.2021
 

Алексей Михайлик: значимость Цифровой платформы "Мой экспорт" очевидна

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Информационная система "Одно окно" - Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная Российским экспортным центром, удостоилась второго места в номинации "Внедрение/продукт в сфере ВЭД" на Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли "FinAWORDS 2021", сообщает РЭЦ.
"Платформа "Мой экспорт" конкурировала за приз с цифровыми продуктами, разработанными в прошлом году такими банками, как "Санкт-Петербург", МТС-Банк и Сбербанк, уступив первенство ФК Открытие", - говорится в сообщении.
"Самое примечательное, что цифровая платформа, созданная Институтом развития, стала достойным конкурентом за приз в Номинации банковским продуктам в финансовом сегменте. Это говорит, прежде всего, о востребованности нашей информационной системы и ее уникальности", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.
Он напомнил, что доступ к платформе был предоставлен только 8 месяцев назад, "а уже сегодня нашими сервисами воспользовались 1700 компаний, выходящих на экспорт". "Мы создаем целостную экосистему поддержки экспорта в "одном окне" вокруг всех запросов экспортера. По его словам, РЭЦ планирует к 2024 году реализовать более 30 суперсервисов, охватывающих весь цикл экспортной деятельности, в том числе банковские услуги", - добавил вице-президент.
Премия учреждена медиапроектом "Банковское обозрение" в 2012 году. Победителей определяет жюри, в которое входят эксперты, аналитики, банкиры и представители различных структур российского финансового рынка.
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ЭкономикаТехнологииАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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