https://ria.ru/20210827/plakaty-1747493034.html
В Госдуме осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии
В Госдуме осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021
В Госдуме осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии
Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал "отрыжкой" холодной войны акцию с появлением в Германии старых предвыборных плакатов, на которых Калининградская... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:42
2021-08-27T12:42
2021-08-27T12:42
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал "отрыжкой" холодной войны акцию с появлением в Германии старых предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе страны.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии."Всегда есть представители реваншистских сил, которые используют настроения определенной социальной группы потенциальных избирателей, чтобы набрать политические очки. И до развала Советского Союза на некоторых вокзалах в Берлине висела табличка, что поезд на Кенигсберг временно отменен. Это ни что иное как "отрыжка" так называемой холодной войны, никаких оснований — юридических, политических, экономических — для такого движения нет", - сказал Пятикоп РИА Новости.Депутат напомнил, что Потсдамская конференция с участием мировых лидеров по итогу Второй Мировой войны зафиксировала статус-кво территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии и подтвердила границы. Решением конференции две трети Восточной Пруссии перешли Польше, одна треть — РСФСР."Это железобетонные договора, которые признаются всеми. Мое отношение как рядового жителя Калининградской области, как политика следующее: такие акции не ведут к развитию взаимовыгодных отношений между Россией и Германией. Калининград имеет десятки городов-партнеров, и среди них ряд городов Германии, где вплоть до пандемии продолжалось международное сотрудничество. Одним из показателей активного сотрудничества является нахождение в Калининграде консульства ФРГ. У нас есть традиция добрососедских отношений", - добавил Пятикоп.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.
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в мире, калининград, калининградская область, германия, госдума рф, россия
В Госдуме осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии
Депутат Госдумы Пятикоп осудил появление плакатов с Калининградской областью в составе Германии
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал "отрыжкой" холодной войны акцию с появлением в Германии
старых предвыборных плакатов, на которых Калининградская область
отмечена в составе страны.
В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии.
"Всегда есть представители реваншистских сил, которые используют настроения определенной социальной группы потенциальных избирателей, чтобы набрать политические очки. И до развала Советского Союза на некоторых вокзалах в Берлине висела табличка, что поезд на Кенигсберг временно отменен. Это ни что иное как "отрыжка" так называемой холодной войны, никаких оснований — юридических, политических, экономических — для такого движения нет", - сказал Пятикоп РИА Новости.
Депутат напомнил, что Потсдамская конференция с участием мировых лидеров по итогу Второй Мировой войны зафиксировала статус-кво территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии и подтвердила границы. Решением конференции две трети Восточной Пруссии перешли Польше
, одна треть — РСФСР
.
"Это железобетонные договора, которые признаются всеми. Мое отношение как рядового жителя Калининградской области, как политика следующее: такие акции не ведут к развитию взаимовыгодных отношений между Россией
и Германией. Калининград
имеет десятки городов-партнеров, и среди них ряд городов Германии, где вплоть до пандемии продолжалось международное сотрудничество. Одним из показателей активного сотрудничества является нахождение в Калининграде консульства ФРГ. У нас есть традиция добрососедских отношений", - добавил Пятикоп.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.