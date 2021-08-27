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В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны - РИА Новости, 27.08.2021
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T06:18
2021-08-27T13:58
в мире
кенигсберг
калининградская область
германия
христианско-социальный союз
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области, сообщает местная газета Nordkurier.Изображения 72-летней давности содержат агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и прочие партии. Они появились в Тетерове и других городах региона.Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что организация не имеет отношения к этому. Он отметил, что подобная агитация "вводит в заблуждение и должна быть убрана". В полиции Тетерова сообщили, что расследование поручено прокуратуре города Росток.Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.Современная Калининградская область располагается на территории бывшей Восточной Пруссии. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть этой провинции перешла Польше, а треть со столицей Кенигсбергом — СССР и впоследствии России.
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в мире, кенигсберг, калининградская область, германия, христианско-социальный союз
06:18 27.08.2021 (обновлено: 13:58 27.08.2021)
 
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

© РИА Новости / Андрей ФинтисовРыбная деревня в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Финтисов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области, сообщает местная газета Nordkurier.
Изображения 72-летней давности содержат агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и прочие партии. Они появились в Тетерове и других городах региона.
Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что организация не имеет отношения к этому. Он отметил, что подобная агитация "вводит в заблуждение и должна быть убрана". В полиции Тетерова сообщили, что расследование поручено прокуратуре города Росток.
Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей Восточной Пруссии. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть этой провинции перешла Польше, а треть со столицей КенигсбергомСССР и впоследствии России.
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В миреКенигсбергКалининградская областьГерманияХристианско-социальный союз
 
 
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