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ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых
ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых - РИА Новости, 27.08.2021
ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых
Пенсионный фонд России опроверг данные о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:46
2021-08-27T15:49
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пенсионный фонд России опроверг данные о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд обращению информация не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе ПФР."Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания "Ридус" о том, что из электронных трудовых книжек россиян "исчезает стаж работы". В опубликованной информации издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных книжек. Вместо этого описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений", - говорится в сообщении.В фонде напомнили, что электронные трудовые формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. Если работник видит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему нужно направить обращение работодателю, который внес неполные данные, или обратиться в ПФР. Специалисты фонда помогут сделать запрос.Пенсионный фонд также отметил, что "проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена". При этом в ПФР готовы рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы."Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному редакцией "Ридуса" в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился", - добавили в ПФР.
https://ria.ru/20210825/pensii-1747233553.html
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общество, пенсионный фонд рф, россия
15:46 27.08.2021 (обновлено: 15:49 27.08.2021)
 
ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых

В ПФР опровергли данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых

© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда РФ
Здание Пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Андрей Теличев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пенсионный фонд России опроверг данные о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд обращению информация не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.
"Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания "Ридус" о том, что из электронных трудовых книжек россиян "исчезает стаж работы". В опубликованной информации издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных книжек. Вместо этого описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений", - говорится в сообщении.
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В фонде напомнили, что электронные трудовые формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. Если работник видит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему нужно направить обращение работодателю, который внес неполные данные, или обратиться в ПФР. Специалисты фонда помогут сделать запрос.
Пенсионный фонд также отметил, что "проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена". При этом в ПФР готовы рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы.
"Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному редакцией "Ридуса" в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился", - добавили в ПФР.
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