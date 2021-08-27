https://ria.ru/20210827/pentagon-1747600374.html

США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России

США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России - РИА Новости, 27.08.2021

США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России

Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:00

2021-08-27T21:00

2021-08-27T22:58

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.Инициатором запрета выступил Пентагон. Правило вводят в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год.Согласно уведомлению оборонного ведомства, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на любые виды энергоресурсов. Тем не менее Пентагон допустил возможность исключений из правила.Как следует из данных портала, официально документ опубликуют 30 августа.

https://ria.ru/20210728/irak-1743143950.html

https://ria.ru/20210825/truby-1747259319.html

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россия

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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, россия