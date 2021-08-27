Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/pentagon-1747600374.html
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России - РИА Новости, 27.08.2021
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:00
2021-08-27T22:58
в мире
сша
европа
министерство обороны сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.Инициатором запрета выступил Пентагон. Правило вводят в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год.Согласно уведомлению оборонного ведомства, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на любые виды энергоресурсов. Тем не менее Пентагон допустил возможность исключений из правила.Как следует из данных портала, официально документ опубликуют 30 августа.
https://ria.ru/20210728/irak-1743143950.html
https://ria.ru/20210825/truby-1747259319.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3e5482283b50f0fc4890f279fd6fb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, европа, министерство обороны сша, россия
21:00 27.08.2021 (обновлено: 22:58 27.08.2021)
 
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России

Пентагон запретил американским военным базам в Европе приобретать у России энергоресурсы

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.
Инициатором запрета выступил Пентагон. Правило вводят в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год.
Колонна военных автомобилей США, прибывающая из северного Ирака - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:00
Американские военные готовятся переехать ближе к России
Согласно уведомлению оборонного ведомства, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на любые виды энергоресурсов. Тем не менее Пентагон допустил возможность исключений из правила.
Как следует из данных портала, официально документ опубликуют 30 августа.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 20:06
США ввели пошлину в 210% на импорт труб из России
 
В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния