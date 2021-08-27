https://ria.ru/20210827/pentagon-1747600374.html
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России - РИА Новости, 27.08.2021
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:00
2021-08-27T21:00
2021-08-27T22:58
в мире
сша
европа
министерство обороны сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американские военные объекты в Европе не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.Инициатором запрета выступил Пентагон. Правило вводят в рамках исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год.Согласно уведомлению оборонного ведомства, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на любые виды энергоресурсов. Тем не менее Пентагон допустил возможность исключений из правила.Как следует из данных портала, официально документ опубликуют 30 августа.
https://ria.ru/20210728/irak-1743143950.html
https://ria.ru/20210825/truby-1747259319.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3e5482283b50f0fc4890f279fd6fb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, министерство обороны сша, россия
21:00 27.08.2021 (обновлено: 22:58 27.08.2021)
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России
Пентагон запретил американским военным базам в Европе приобретать у России энергоресурсы