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В Магнитогорске проверяют данные о смерти пенсионера из-за долгов за ЖКХ
В Магнитогорске проверяют данные о смерти пенсионера из-за долгов за ЖКХ - РИА Новости, 27.08.2021
В Магнитогорске проверяют данные о смерти пенсионера из-за долгов за ЖКХ
Полиция в Магнитогорске проводит проверку после сообщений о том, что мужчина скончался якобы из-за установленного управляющей компанией у его дома блока с... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:33
2021-08-27T15:36
происшествия
орджоникидзевский район
магнитогорск
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске проводит проверку после сообщений о том, что мужчина скончался якобы из-за установленного управляющей компанией у его дома блока с информацией о долгах за коммунальные услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, местные жители сообщили, что перед жилым домом пенсионера в поселке Звездный 24 августа обслуживающая организация установила "агитационный блок" - окрашенное красным цветом железобетонное изделие, на котором написано: "Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку (орфография сохранена – ред.)". Фамилий должников на ней не было, надпись потом замазали чёрной краской, но пенсионер разволновался, приняв это на свой счет и не понимая, на каком основании с него требуют деньги, и вскоре скончался."Участковыми уполномоченными сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. В результате проверки будет дана правовая оценка действиям сторон", - сказал собеседник агентства.По словам главы администрации Орджоникидзевского района Магнитогорска Анны Степановой, обслуживающей компанией территории поселка является ООО "Домоуправ-М". Компания предоставляет услуги по содержанию, ремонту, эксплуатации объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций, уборке и благоустройству мест общего пользования в поселке Звездный, пояснила она."По информации руководителя ООО "Домоуправ-М", размещение блоков на территории поселка осуществляется без привязки к дому должника. Обслуживающая компания преследовала цель информировать жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков. Администрация города оценит, насколько законны действия сотрудников УК", - цитирует пресс-служба горадминистрации Степанову.
https://ria.ru/20210827/ekaterinburg-1747515621.html
https://ria.ru/20210810/tok-1745208987.html
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происшествия, орджоникидзевский район, магнитогорск
15:33 27.08.2021 (обновлено: 15:36 27.08.2021)
 
В Магнитогорске проверяют данные о смерти пенсионера из-за долгов за ЖКХ

Полиция Магнитогорска проверяет историю о смерти пенсионера из-за агитки об оплате ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске проводит проверку после сообщений о том, что мужчина скончался якобы из-за установленного управляющей компанией у его дома блока с информацией о долгах за коммунальные услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, местные жители сообщили, что перед жилым домом пенсионера в поселке Звездный 24 августа обслуживающая организация установила "агитационный блок" - окрашенное красным цветом железобетонное изделие, на котором написано: "Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку (орфография сохранена – ред.)". Фамилий должников на ней не было, надпись потом замазали чёрной краской, но пенсионер разволновался, приняв это на свой счет и не понимая, на каком основании с него требуют деньги, и вскоре скончался.
"Участковыми уполномоченными сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. В результате проверки будет дана правовая оценка действиям сторон", - сказал собеседник агентства.
По словам главы администрации Орджоникидзевского района Магнитогорска Анны Степановой, обслуживающей компанией территории поселка является ООО "Домоуправ-М". Компания предоставляет услуги по содержанию, ремонту, эксплуатации объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций, уборке и благоустройству мест общего пользования в поселке Звездный, пояснила она.
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"По информации руководителя ООО "Домоуправ-М", размещение блоков на территории поселка осуществляется без привязки к дому должника. Обслуживающая компания преследовала цель информировать жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков. Администрация города оценит, насколько законны действия сотрудников УК", - цитирует пресс-служба горадминистрации Степанову.
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