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"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу
"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу - РИА Новости, 27.08.2021
"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу
Партия "Единая Россия" опубликовала на официальном сайте предвыборную программу. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:22
2021-08-27T12:45
единая россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" опубликовала на официальном сайте предвыборную программу."Единая Россия" идет на выборы депутатов Государственной думы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Доверие граждан России — для нас прежде всего ответственность. Политическая, моральная обязанность сделать все для благополучия граждан, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для устойчивого, поступательного развития страны", — говорится в документе.Программа состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". В них включены несколько тем, охватывающих все сферы жизни россиян.Так, в раздел "Благополучие людей" вошли блоки:В блоке "Крепкая семья", в частности, ставится задача существенно повысить достаток семей с детьми, обеспечить их благополучие. Для этого предлагается создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей. Среди предлагаемых "Единой Россией" мер: закрепление статуса многодетной семьи на законодательном уровне, расширение сфер применения материнского капитала, освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доход от продажи недвижимости, если в течение года они направят эти деньги на покупку нового жилья.Блок "Здоровье человека" посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого "Единая Россия" намерена обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, разработать новый общероссийский стандарт первичной медицинской помощи, усовершенствовать систему обязательного медицинского страхования, расширить программы профилактики.В раздел "Сильная Россия" вошли блоки:В блок "Экономика развития" единороссы включили предложения, которые помогут обеспечить лидерство России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого нужно создать максимально благоприятные условия для деловой инициативы, обеспечить эффективную антимонопольную политику, защитить внутренний рынок и создать благоприятные условия для отечественного производителя, помочь российским компаниям занять новые ниши на глобальных рынках.В блоке "Развитие села" идет речь о дальнейшем развитии агропромышленного комплекса, что должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей в селе, формированием современной социальной инфраструктуры.Кроме того, "Единая Россия" намерена решительно отстаивать национальные интересы России, поддерживать соотечественников. Об этом говорится в блоке "Внешняя и оборонная политика". Партия считает необходимым обеспечить соблюдение в международных отношениях принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, оказывать поддержку русскоязычным гражданам в других странах, стремиться к обеспечению устойчивого функционирования режима ядерного нераспространения, инициировать действия по предотвращению гонки вооружений в космосе. При этом, подчеркивается в программе, Россия открыта для сотрудничества с западными странами и рассчитывает на здравый смысл и прагматизм партнеров, которым пора убедиться в том, что разговаривать на языке санкций и давления бесперспективно.Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Депутатов избирают на пять лет: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
https://ria.ru/20210826/gosduma-1747356134.html
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единая россия, выборы в государственную думу
10:22 27.08.2021 (обновлено: 12:45 27.08.2021)
 
"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу

Партия "Единая Россия" опубликовала предвыборную программу, она состоит из 15 разделов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" опубликовала на официальном сайте предвыборную программу.
"Единая Россия" идет на выборы депутатов Государственной думы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. Доверие граждан России — для нас прежде всего ответственность. Политическая, моральная обязанность сделать все для благополучия граждан, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для устойчивого, поступательного развития страны", — говорится в документе.
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Программа состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". В них включены несколько тем, охватывающих все сферы жизни россиян.
Так, в раздел "Благополучие людей" вошли блоки:
  • "Хорошая работа — достаток в доме",
  • "Крепкая семья",
  • "Здоровье человека",
  • "Забота о каждом нуждающемся",
  • "Современное образование и передовая наука",
  • "Удобная и комфортная жизнь",
  • "Экология для жизни",
  • "Государство для человека".
В блоке "Крепкая семья", в частности, ставится задача существенно повысить достаток семей с детьми, обеспечить их благополучие. Для этого предлагается создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей. Среди предлагаемых "Единой Россией" мер: закрепление статуса многодетной семьи на законодательном уровне, расширение сфер применения материнского капитала, освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доход от продажи недвижимости, если в течение года они направят эти деньги на покупку нового жилья.
Блок "Здоровье человека" посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого "Единая Россия" намерена обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, разработать новый общероссийский стандарт первичной медицинской помощи, усовершенствовать систему обязательного медицинского страхования, расширить программы профилактики.
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В раздел "Сильная Россия" вошли блоки:
  • "Экономика развития",
  • "Развитие села",
  • "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны",
  • "Культура, история, традиции",
  • "Гражданская солидарность и молодежная политика",
  • "Внешняя и оборонная политика".
В блок "Экономика развития" единороссы включили предложения, которые помогут обеспечить лидерство России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого нужно создать максимально благоприятные условия для деловой инициативы, обеспечить эффективную антимонопольную политику, защитить внутренний рынок и создать благоприятные условия для отечественного производителя, помочь российским компаниям занять новые ниши на глобальных рынках.
В блоке "Развитие села" идет речь о дальнейшем развитии агропромышленного комплекса, что должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей в селе, формированием современной социальной инфраструктуры.
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Кроме того, "Единая Россия" намерена решительно отстаивать национальные интересы России, поддерживать соотечественников. Об этом говорится в блоке "Внешняя и оборонная политика". Партия считает необходимым обеспечить соблюдение в международных отношениях принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, оказывать поддержку русскоязычным гражданам в других странах, стремиться к обеспечению устойчивого функционирования режима ядерного нераспространения, инициировать действия по предотвращению гонки вооружений в космосе. При этом, подчеркивается в программе, Россия открыта для сотрудничества с западными странами и рассчитывает на здравый смысл и прагматизм партнеров, которым пора убедиться в том, что разговаривать на языке санкций и давления бесперспективно.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Депутатов избирают на пять лет: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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18 июня, 14:29Инфографика
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