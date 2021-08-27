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В Кишиневе начался военный парад ко Дню независимости Молдавии
В Кишиневе начался военный парад ко Дню независимости Молдавии - РИА Новости, 27.08.2021
В Кишиневе начался военный парад ко Дню независимости Молдавии
Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Молдавии, начался в пятницу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:39
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Молдавии, начался в пятницу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В праздничных мероприятиях будут участвовать около 1300 человек.В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы. Тем, кто все же пришел к центральной площади, бесплатно раздают защитные маски. Гостями мероприятия должны были стать президенты Польши, Украины и Румынии, но двое последних не смогли вовремя прилететь в Кишинев из-за тумана. В итоге начало парада было отложено почти на два часа.В центре Кишинева царит праздничная обстановка. Ближе всего к площади расположились семьи участников парада. Вокруг дежурят сотрудники полиции, они следят как за общественным порядком, так и за соблюдением санитарных защитных мер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/moldoviya-1746341311.html
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в мире, кишинев, молдавия
12:09 27.08.2021 (обновлено: 12:39 27.08.2021)
В Кишиневе начался военный парад ко Дню независимости Молдавии
В Кишиневе начался военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Молдавии