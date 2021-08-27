Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/otstavka-1747582233.html
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку - РИА Новости, 27.08.2021
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку
Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:53
2021-08-27T18:53
в мире
украина
владимир зеленский
верховный суд украины
страна.ua
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149963/95/1499639513_0:278:3999:2527_1920x0_80_0_0_ba5219839ad8b1a5d6cfdf3f39825ae1.jpg
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего совета правосудия, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября."Рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам… в связи с подачей заявления об отставке: Британчука Владимира Васильевича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда", - говорится в повестке дня заседания ВСП, запланированного на 31 августа.Вопрос об увольнении судьи Огурецкого Василия Петровича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины, рассмотрят на заседании 2 сентября. Отмечается, что Огурецкий также подал заявление об отставке по собственному желанию. Увольнение Гусака Николая Борисовича, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 7 сентября, согласно еще одной опубликованной повестке. Указывается, что Николай Гусак также написал заявление об отставке по собственному желанию.Причины, по которым судьи написали заявления об отставке, не уточняются. Однако украинское издание "Страна.UA", которое ранее попало под санкции, со ссылкой на собственные источники в судейских кругах отмечает, что на увольнение судей толкнуло давление со стороны офиса президента, требующего не удовлетворять иски, в которых оспариваются санкции СНБО."По данным источников "Страны" в судейских кругах это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины. Источники "Страны" среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию вынося заведомо незаконные решения в пользу (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, подтверждая его санкции. Поэтому и уходят в отставку", - пишет издание на своем сайте.
https://ria.ru/20210327/tupitskiy-1603092655.html
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149963/95/1499639513_292:0:3661:2527_1920x0_80_0_0_702ffac5143f51123fbc897a605b2bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховный суд украины, страна.ua
18:53 27.08.2021
 
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку

Судьи Верховного суда Украины Британчук, Огурецкий и Гусак подали в отставку

© РИА НовостиВход в здание Верховного суда Украины в Киеве
Вход в здание Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего совета правосудия, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября.
"Рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам… в связи с подачей заявления об отставке: Британчука Владимира Васильевича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда", - говорится в повестке дня заседания ВСП, запланированного на 31 августа.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 10:50
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КС
Вопрос об увольнении судьи Огурецкого Василия Петровича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины, рассмотрят на заседании 2 сентября. Отмечается, что Огурецкий также подал заявление об отставке по собственному желанию. Увольнение Гусака Николая Борисовича, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 7 сентября, согласно еще одной опубликованной повестке. Указывается, что Николай Гусак также написал заявление об отставке по собственному желанию.
Причины, по которым судьи написали заявления об отставке, не уточняются. Однако украинское издание "Страна.UA", которое ранее попало под санкции, со ссылкой на собственные источники в судейских кругах отмечает, что на увольнение судей толкнуло давление со стороны офиса президента, требующего не удовлетворять иски, в которых оспариваются санкции СНБО.
"По данным источников "Страны" в судейских кругах это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины. Источники "Страны" среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию вынося заведомо незаконные решения в пользу (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, подтверждая его санкции. Поэтому и уходят в отставку", - пишет издание на своем сайте.
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 12:48
Украине предрекли создание "карманного суда"
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховный суд УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния