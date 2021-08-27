https://ria.ru/20210827/otstavka-1747582233.html
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку - РИА Новости, 27.08.2021
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку
Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:53
2021-08-27T18:53
2021-08-27T18:53
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владимир зеленский
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего совета правосудия, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября."Рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам… в связи с подачей заявления об отставке: Британчука Владимира Васильевича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда", - говорится в повестке дня заседания ВСП, запланированного на 31 августа.Вопрос об увольнении судьи Огурецкого Василия Петровича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины, рассмотрят на заседании 2 сентября. Отмечается, что Огурецкий также подал заявление об отставке по собственному желанию. Увольнение Гусака Николая Борисовича, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 7 сентября, согласно еще одной опубликованной повестке. Указывается, что Николай Гусак также написал заявление об отставке по собственному желанию.Причины, по которым судьи написали заявления об отставке, не уточняются. Однако украинское издание "Страна.UA", которое ранее попало под санкции, со ссылкой на собственные источники в судейских кругах отмечает, что на увольнение судей толкнуло давление со стороны офиса президента, требующего не удовлетворять иски, в которых оспариваются санкции СНБО."По данным источников "Страны" в судейских кругах это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины. Источники "Страны" среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию вынося заведомо незаконные решения в пользу (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, подтверждая его санкции. Поэтому и уходят в отставку", - пишет издание на своем сайте.
https://ria.ru/20210327/tupitskiy-1603092655.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховный суд украины, страна.ua
Трое судей Верховного суда Украины подали в отставку
Судьи Верховного суда Украины Британчук, Огурецкий и Гусак подали в отставку
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Трое судей Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку, об этом сообщается в повестках дня заседаний Высшего совета правосудия, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября.
"Рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам… в связи с подачей заявления об отставке: Британчука Владимира Васильевича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда", - говорится в повестке дня заседания ВСП, запланированного на 31 августа.
Вопрос об увольнении судьи Огурецкого Василия Петровича, судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины
, рассмотрят на заседании 2 сентября. Отмечается, что Огурецкий также подал заявление об отставке по собственному желанию. Увольнение Гусака Николая Борисовича, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины, Высший совет правосудия планирует рассмотреть 7 сентября, согласно еще одной опубликованной повестке. Указывается, что Николай Гусак также написал заявление об отставке по собственному желанию.
Причины, по которым судьи написали заявления об отставке, не уточняются. Однако украинское издание "Страна.UA
", которое ранее попало под санкции, со ссылкой на собственные источники в судейских кругах отмечает, что на увольнение судей толкнуло давление со стороны офиса президента, требующего не удовлетворять иски, в которых оспариваются санкции СНБО.
"По данным источников "Страны" в судейских кругах это связано с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины. Источники "Страны" среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию вынося заведомо незаконные решения в пользу (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского, подтверждая его санкции. Поэтому и уходят в отставку", - пишет издание на своем сайте.