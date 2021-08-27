Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/otstavka-1747444292.html
Белый дом ответил на требования отставки Байдена
Белый дом ответил на требования отставки Байдена - РИА Новости, 27.08.2021
Белый дом ответил на требования отставки Байдена
Белый дом ответил на требования отставки президента США Джо Байдена призывом сомкнуть ряды для отпора террористам, убившим по меньшей мере 13 американских... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:05
2021-08-27T05:31
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
администрация президента сша
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_0:168:3085:1903_1920x0_80_0_0_d4277ea417a711b8d0e0eec63dfca10a.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Белый дом ответил на требования отставки президента США Джо Байдена призывом сомкнуть ряды для отпора террористам, убившим по меньшей мере 13 американских военных в Афганистане."Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи ранее сообщал, что 12 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула, 15 ранены. Позднее стало известно о смерти еще одного раненого военнослужащего.После взрывов у аэропорта Кабула ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана.
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_49a5eed83f7ed0aa3501cc504bf6c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, администрация президента сша, дженнифер псаки
02:05 27.08.2021 (обновлено: 05:31 27.08.2021)
 
Белый дом ответил на требования отставки Байдена

Белый дом ответил на требования отставки Байдена призывом сплотиться

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Белый дом ответил на требования отставки президента США Джо Байдена призывом сомкнуть ряды для отпора террористам, убившим по меньшей мере 13 американских военных в Афганистане.
"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи ранее сообщал, что 12 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула, 15 ранены. Позднее стало известно о смерти еще одного раненого военнослужащего.
После взрывов у аэропорта Кабула ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
01:19Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
 
В миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШААдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
06:39Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Лента новостейМолния