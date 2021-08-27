https://ria.ru/20210827/otstavka-1747444292.html
Белый дом ответил на требования отставки Байдена
Белый дом ответил на требования отставки Байдена - РИА Новости, 27.08.2021
Белый дом ответил на требования отставки Байдена
Белый дом ответил на требования отставки президента США Джо Байдена призывом сомкнуть ряды для отпора террористам, убившим по меньшей мере 13 американских... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:05
2021-08-27T02:05
2021-08-27T05:31
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Белый дом ответил на требования отставки президента США Джо Байдена призывом сомкнуть ряды для отпора террористам, убившим по меньшей мере 13 американских военных в Афганистане."Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи ранее сообщал, что 12 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула, 15 ранены. Позднее стало известно о смерти еще одного раненого военнослужащего.После взрывов у аэропорта Кабула ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана.
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, администрация президента сша, дженнифер псаки
02:05 27.08.2021 (обновлено: 05:31 27.08.2021)
Белый дом ответил на требования отставки Байдена
Белый дом ответил на требования отставки Байдена призывом сплотиться