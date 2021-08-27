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В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ

В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ - РИА Новости, 27.08.2021

В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ

В Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:53

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к властям с требованием отменить законы об иноагентах и прекратить давление на журналистов. Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, несколько сетевых и региональных изданий и профессиональные сообщества."Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное <...>. Речь идет о применении положений закона <...>. Считаем, что это такая не совсем верная риторика", — прокомментировал Песков.При этом, по его словам, тема заслуживает внимания."Другое дело в постановке вопроса, что представителям сообщества <...> кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона (об иноагентах. — Прим. ред.). Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — добавил представитель президентской администрации.Обращение СМИ было направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основания для включения в него — получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности путем распространения сведений как средство массовой информации.*СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210825/inoagent-1747221847.html

https://ria.ru/20210826/inoagent-1747330324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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