13:10 27.08.2021 (обновлено: 13:53 27.08.2021)
В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ
В Кремле не согласны с мнением, что журналисты подвергаются преследованиям
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к властям с требованием отменить законы об иноагентах и прекратить давление на журналистов. Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, несколько сетевых и региональных изданий и профессиональные сообщества.
"Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное <...>. Речь идет о применении положений закона <...>. Считаем, что это такая не совсем верная риторика", — прокомментировал Песков.
При этом, по его словам, тема заслуживает внимания.
"Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное <...>. Речь идет о применении положений закона <...>. Считаем, что это такая не совсем верная риторика", — прокомментировал Песков.
При этом, по его словам, тема заслуживает внимания.
"Другое дело в постановке вопроса, что представителям сообщества <...> кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона (об иноагентах. — Прим. ред.). Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — добавил представитель президентской администрации.
Обращение СМИ было направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".
Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основания для включения в него — получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности путем распространения сведений как средство массовой информации.
Обращение СМИ было направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".
Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основания для включения в него — получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности путем распространения сведений как средство массовой информации.
*СМИ, выполняющие функции иноагента.
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