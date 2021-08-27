Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/obeschanie-1747443082.html
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан - РИА Новости, 27.08.2021
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан
Президент США Джо Байден заявил, что готов удовлетворить любой запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан после терактов у кабульского... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:36
2021-08-27T01:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803542_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_398b43bae5228ead4c915a2f34c19fa1.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов удовлетворить любой запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан после терактов у кабульского аэропорта.Военные ранее говорили, что считают численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточной для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. В администрации США информировали, что 13 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула.Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов в аэропорту. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что военные США в случае необходимости уничтожат остающееся там имущество.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803542_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_68609cfbe219e18d46df64301ddb0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби
01:36 27.08.2021
 
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан

Президент Байден пообещал исполнить любой запрос военных о дополнительных силах в Афганистане

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов удовлетворить любой запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан после терактов у кабульского аэропорта.
"Я довел до сведения военных, что, если им понадобятся дополнительные силы, я дам на это добро", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов после телеобращения к нации.
Военные ранее говорили, что считают численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточной для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. В администрации США информировали, что 13 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
01:19Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов в аэропорту. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что военные США в случае необходимости уничтожат остающееся там имущество.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
06:39Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Лента новостейМолния