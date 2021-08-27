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Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан

Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан - РИА Новости, 27.08.2021

Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан

Президент США Джо Байден заявил, что готов удовлетворить любой запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан после терактов у кабульского... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:36

2021-08-27T01:36

2021-08-27T01:36

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в мире

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джо байден

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов удовлетворить любой запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан после терактов у кабульского аэропорта.Военные ранее говорили, что считают численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточной для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. В администрации США информировали, что 13 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула.Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов в аэропорту. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что военные США в случае необходимости уничтожат остающееся там имущество.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби