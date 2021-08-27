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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/oae-1747474231.html
В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения
В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения - РИА Новости, 27.08.2021
В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения
Осенью в Дубае откроется мегаобъект, который может стать обязательным местом паломничества туристов, — это Ain Dubai, самое высокое колесо обозрения в мире,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:56
2021-08-27T17:56
туризм
достопримечательности
дубай (город)
оаэ
лондон
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осенью в Дубае откроется мегаобъект, который может стать обязательным местом паломничества туристов, — это Ain Dubai, самое высокое колесо обозрения в мире, сообщает АТОР.Высота аттракциона, который планируют открыть 21 октября 2021 года, составляет более 250 метров. Это в два раза больше, чем London Eye в столице Великобритании.Ain Dubai расположен на острове Bluewaters, с колеса открывается панорамный вид на весь город. Новый аттракцион будет работать круглосуточно.При строительстве сооружения было использовано 11 тысяч тонн стали — вдвое больше, чем при создании Эйфелевой башни.Одновременно на колесе могут находиться 1750 гостей. К их услугам — 19 вариантов декорируемых кабинок трех категорий: смотровые, для мероприятий и частные. Там можно будет провести свадебную церемонию и вечеринку, семейный ужин или романтическое свидание. Каждая кабинка вмещает до десяти посетителей.Гости смогут проехать либо один полный круг, который займет около 38 минут, либо два круга. Стоимость билетов — от 130 дирхамов (примерно 2600 рублей).
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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достопримечательности, дубай (город), оаэ, лондон, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, что посмотреть
17:56 27.08.2021
 

В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения

© Depositphotos / blooduaДубай. Экскурсия по каналам
Дубай. Экскурсия по каналам - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Depositphotos / bloodua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осенью в Дубае откроется мегаобъект, который может стать обязательным местом паломничества туристов, — это Ain Dubai, самое высокое колесо обозрения в мире, сообщает АТОР.
Высота аттракциона, который планируют открыть 21 октября 2021 года, составляет более 250 метров. Это в два раза больше, чем London Eye в столице Великобритании.
Ain Dubai расположен на острове Bluewaters, с колеса открывается панорамный вид на весь город. Новый аттракцион будет работать круглосуточно.
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При строительстве сооружения было использовано 11 тысяч тонн стали — вдвое больше, чем при создании Эйфелевой башни.
Одновременно на колесе могут находиться 1750 гостей. К их услугам — 19 вариантов декорируемых кабинок трех категорий: смотровые, для мероприятий и частные. Там можно будет провести свадебную церемонию и вечеринку, семейный ужин или романтическое свидание. Каждая кабинка вмещает до десяти посетителей.
Гости смогут проехать либо один полный круг, который займет около 38 минут, либо два круга. Стоимость билетов — от 130 дирхамов (примерно 2600 рублей).
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