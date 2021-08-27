https://ria.ru/20210827/oae-1747474231.html

В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения

В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения - РИА Новости, 27.08.2021

В ОАЭ в октябре откроется самое высокое в мире колесо обозрения

Осенью в Дубае откроется мегаобъект, который может стать обязательным местом паломничества туристов, — это Ain Dubai, самое высокое колесо обозрения в мире,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:56

2021-08-27T17:56

2021-08-27T17:56

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осенью в Дубае откроется мегаобъект, который может стать обязательным местом паломничества туристов, — это Ain Dubai, самое высокое колесо обозрения в мире, сообщает АТОР.Высота аттракциона, который планируют открыть 21 октября 2021 года, составляет более 250 метров. Это в два раза больше, чем London Eye в столице Великобритании.Ain Dubai расположен на острове Bluewaters, с колеса открывается панорамный вид на весь город. Новый аттракцион будет работать круглосуточно.При строительстве сооружения было использовано 11 тысяч тонн стали — вдвое больше, чем при создании Эйфелевой башни.Одновременно на колесе могут находиться 1750 гостей. К их услугам — 19 вариантов декорируемых кабинок трех категорий: смотровые, для мероприятий и частные. Там можно будет провести свадебную церемонию и вечеринку, семейный ужин или романтическое свидание. Каждая кабинка вмещает до десяти посетителей.Гости смогут проехать либо один полный круг, который займет около 38 минут, либо два круга. Стоимость билетов — от 130 дирхамов (примерно 2600 рублей).

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20191018/1559878316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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