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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210827/neft-1747453972.html
Цены на нефть марки Brent превысили 72 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent превысили 72 доллара за баррель - РИА Новости, 27.08.2021
Цены на нефть марки Brent превысили 72 доллара за баррель
Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на "черное золото"... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:01
2021-08-27T09:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на "черное золото" продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%.По состоянию на 8.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,28%, до 71,08 доллара за баррель, октябрьских - на 1,41%, до 72,07 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 68,36 доллара за баррель.На этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%.Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.
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экономика, сша, brent, цены на нефть
09:01 27.08.2021
 
Цены на нефть марки Brent превысили 72 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent превысили 72 доллара за баррель, прирост за неделю составил 8,9%

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нефть в пятницу утром продолжает дорожать при поддержке слабого доллара, свидетельствуют данные торгов. За эту торговую неделю цены на "черное золото" продемонстрировали рекордный с октября рост на 9-9,5%.
По состоянию на 8.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,28%, до 71,08 доллара за баррель, октябрьских - на 1,41%, до 72,07 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 68,36 доллара за баррель.
На этой неделе был зафиксирован сильнейший с октября минувшего года рост цен на нефть: Brent подорожал на 8,9%, а WTI – на 9,55%.
Поддержку нефти также оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93 пунктов.
Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.
Нефтегазоконденсатное месторождение - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 17:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАBrentЦены на нефть
 
 
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