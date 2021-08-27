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В России будут популяризировать науку через кино
В России будут популяризировать науку через кино - РИА Новости, 27.08.2021
В России будут популяризировать науку через кино
В Новосибирске заявили о готовности поддержать науку с помощью нового регионального кинофестиваля. Об этом РИА Новости рассказали организаторы Международного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:49
2021-08-27T14:49
2021-08-27T14:59
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Новосибирске заявили о готовности поддержать науку с помощью нового регионального кинофестиваля. Об этом РИА Новости рассказали организаторы Международного форума технологического развития "Технопром-2021".Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о возможности популяризировать достижения сибирских и российских ученых с помощью документальных и научно-популярных фильмов.Она также отметила, что сегодня в Новосибирске есть база для подготовки креативных кадров и ее продолжат активно развивать. В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова уже открыт центр анимации Новосибирской области. В этом направлении вуз работает совместно с Союзмультфильмом. В дальнейшем на базе университета начнут работать Институт креативных индустрий и технопарк "Креативпарк Тайга"."Сейчас научное кино существует благодаря энтузиастам-режиссерам, готовым вносить большой личный вклад в производство. Наука должна стать частью современной культуры, и именно кино может этому способствовать. Важно оказывать тем, кто развивает научное кино в России, всестороннюю поддержку, в том числе в организации диалога с учеными. В Новосибирске "местом силы", где можно организовать такой диалог, мог бы стать Академгородок", – рассказала программный директор Фестиваля актуального научного кино Ирина Белых.Международный форум технологического развития "Технопром-2021" проходит под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом №812 президента РФ Владимира Путина. Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Мероприятия форума проходят в гибридном формате – на онлайн-площадках и традиционной площадке в "Новосибирск-Экспоцентре".
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новосибирск, навигатор абитуриента, культура, общество, наука, россия, университетская наука, андрей травников
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Новосибирске заявили о готовности поддержать науку с помощью нового регионального кинофестиваля. Об этом РИА Новости рассказали организаторы Международного форума технологического развития "Технопром-2021".
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о возможности популяризировать достижения сибирских и российских ученых с помощью документальных и научно-популярных фильмов.
"Важной задачей фестиваля станет популяризация науки. Мы считаем, что он станет ежегодным и позволит Новосибирской области стать регионом-лидером в части демонстрации научных достижений, чтобы жители нашей страны знали о важнейших достижениях российской и сибирской науки, которые уже сегодня служат людям", – прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Она также отметила, что сегодня в Новосибирске есть база для подготовки креативных кадров и ее продолжат активно развивать. В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова уже открыт центр анимации Новосибирской области. В этом направлении вуз работает совместно с Союзмультфильмом. В дальнейшем на базе университета начнут работать Институт креативных индустрий и технопарк "Креативпарк Тайга".
"Сейчас научное кино существует благодаря энтузиастам-режиссерам, готовым вносить большой личный вклад в производство. Наука должна стать частью современной культуры, и именно кино может этому способствовать. Важно оказывать тем, кто развивает научное кино в России, всестороннюю поддержку, в том числе в организации диалога с учеными. В Новосибирске "местом силы", где можно организовать такой диалог, мог бы стать Академгородок", – рассказала программный директор Фестиваля актуального научного кино Ирина Белых.
Международный форум технологического развития "Технопром-2021" проходит под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом №812 президента РФ Владимира Путина. Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Мероприятия форума проходят в гибридном формате – на онлайн-площадках и традиционной площадке в "Новосибирск-Экспоцентре".