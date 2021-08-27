Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/muzyka-1747473877.html
Талибы запретят музыку в Афганистане
Талибы запретят музыку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы запретят музыку в Афганистане
Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан* уже начал мстить тем, кто им противостоит.Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.Смена власти в АфганистанеПосле начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_247:0:2891:1983_1920x0_80_0_0_f4237a4e4464cb05b256ffdd29911c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан
11:14 27.08.2021
 
Талибы запретят музыку в Афганистане

Представитель Талибана* Муджахид: в Афганистане запретят музыку в общественных местах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.
"Музыка запрещена в исламе", – пояснил он, выразив надежду, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.
Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан* уже начал мстить тем, кто им противостоит.
Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 09:48
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.
Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать нас человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь", – заключил Муджахид, добавив, что в США все эти люди будут работать посудомойками или поварами, что, по его мнению, бесчеловечно.

Смена власти в Афганистане

После начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 13:49Сказано в эфире
"Неуправляемый поток". Эксперты оценили угрозу из Афганистана для России
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния