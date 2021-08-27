https://ria.ru/20210827/muzyka-1747473877.html

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибы запретят музыку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021

Талибы запретят музыку в Афганистане

Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:14

2021-08-27T11:14

2021-08-27T11:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан* уже начал мстить тем, кто им противостоит.Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.Смена власти в АфганистанеПосле начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан