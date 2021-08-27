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Талибы запретят музыку в Афганистане
Талибы запретят музыку в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы запретят музыку в Афганистане
Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
2021-08-27T11:14
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Талибан* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в интервью The New York Times сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан* уже начал мстить тем, кто им противостоит.Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США по эвакуации граждан из Афганистана.Смена власти в АфганистанеПосле начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html
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в мире, сша, талибан, афганистан
Талибы запретят музыку в Афганистане
Представитель Талибана* Муджахид: в Афганистане запретят музыку в общественных местах
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Талибан
* собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане из-за того, что это противоречит основным положениям ислама. Об этом в интервью The New York Times
сообщил официальный представитель группировки Забихулла Муджахид.
"Музыка запрещена в исламе", – пояснил он, выразив надежду, что талибам удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.
Муджахид также опроверг распространенные опасения о том, что Талибан* уже начал мстить тем, кто им противостоит.
Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в афганском обществе, он предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.
Кроме того, исполняющий обязанности пресс-секретаря группировки заверил, что афганцы, которые пытаются покинуть страну с загранпаспортами и визами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.
Он также гарантировал безопасность всем переводчикам и другим лицам, ранее работавшим на американских военных, отметив, что талибы разочарованы действиями США
по эвакуации граждан из Афганистана.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и лишать нас человеческих ресурсов: врачей, профессоров и других людей, которые нам нужны здесь", – заключил Муджахид, добавив, что в США все эти люди будут работать посудомойками или поварами, что, по его мнению, бесчеловечно.
Смена власти в Афганистане
После начала вывода американских войск "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, заявив об окончании двадцатилетней войны. В стране решается вопрос о механизме управления государством. По данным близкого к талибам источника, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.