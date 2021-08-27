Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/mrot-1747541275.html
Эксперт оценил идею отказаться от МРОТ
Эксперт оценил идею отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперт оценил идею отказаться от МРОТ
Минимальный размер оплаты труда рассчитывается почти во всех странах, не дает работодателям устанавливать слишком низкие зарплаты и сдерживает рост уровня... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:48
2021-08-27T15:49
общество
сша
норвегия
николай арефьев
высшая школа экономики (вшэ)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается почти во всех странах, не дает работодателям устанавливать слишком низкие зарплаты и сдерживает рост уровня бедности, заявил РИА Новости директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя инициативу об отмене МРОТ.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров.Эксперт отметил, что, по его мнению, анахронизмом является прожиточный минимум, а в мире уже применяется расширенный индикатор - уровень бедности."С точки зрения МРОТ, я скажу, что это достаточно полезный социальный индикатор, и главное, что он никому не мешает, он не приносит никаких экономических дефектов. МРОТ считают практически во всех странах, другое дело, что считают его по-разному", - пояснил Остапкович.Он рассказал, что в США, Норвегии и ряде других стран считают почасовой МРОТ, а не ежемесячный, также во многих странах МРОТ рассчитывают по видам деятельности, так как каждый вид деятельности отличается по инновациям, трудозатратам, уровню знаний.МРОТ в РФ также завязан на расчет разных социальных индикаторов, чего практически нет в других странах, обратил внимание эксперт. При этом он считает, что за разные деяния сложно считать штраф одинаково от уровня МРОТ, и от таких расчётов, по мнению эксперта, действительно можно уходить.Главное, что сегодня МРОТ не позволяет предпринимателям даже в депрессивных регионах платить своим сотрудникам меньше установленной величины, напомнил эксперт. Если МРОТ будет отменен, работодатели смогут платить зарплаты в 5-8 тысяч рублей, и люди все равно пойдут на эту работу в регионах, где есть сложности с трудоустройством, полагает он."Что мы получим - через квартал Росстат отчитается о росте уровня бедности", - подытожил Остапович, отметив, что МРОТ в этом плане является ограничителем для работодателей.
https://ria.ru/20210827/mrot-1747476888.html
https://ria.ru/20210811/mrot-1745287612.html
https://ria.ru/20210414/mrot-1728212478.html
сша
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сша, норвегия, николай арефьев, высшая школа экономики (вшэ), госдума рф, россия
15:48 27.08.2021 (обновлено: 15:49 27.08.2021)
 
Эксперт оценил идею отказаться от МРОТ

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Остапкович назвал МРОТ полезным индикатором

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается почти во всех странах, не дает работодателям устанавливать слишком низкие зарплаты и сдерживает рост уровня бедности, заявил РИА Новости директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя инициативу об отмене МРОТ.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 11:29
В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ
Эксперт отметил, что, по его мнению, анахронизмом является прожиточный минимум, а в мире уже применяется расширенный индикатор - уровень бедности.
"С точки зрения МРОТ, я скажу, что это достаточно полезный социальный индикатор, и главное, что он никому не мешает, он не приносит никаких экономических дефектов. МРОТ считают практически во всех странах, другое дело, что считают его по-разному", - пояснил Остапкович.
Он рассказал, что в США, Норвегии и ряде других стран считают почасовой МРОТ, а не ежемесячный, также во многих странах МРОТ рассчитывают по видам деятельности, так как каждый вид деятельности отличается по инновациям, трудозатратам, уровню знаний.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:49
В Госдуме оценили возможность увеличения МРОТ
МРОТ в РФ также завязан на расчет разных социальных индикаторов, чего практически нет в других странах, обратил внимание эксперт. При этом он считает, что за разные деяния сложно считать штраф одинаково от уровня МРОТ, и от таких расчётов, по мнению эксперта, действительно можно уходить.
Главное, что сегодня МРОТ не позволяет предпринимателям даже в депрессивных регионах платить своим сотрудникам меньше установленной величины, напомнил эксперт. Если МРОТ будет отменен, работодатели смогут платить зарплаты в 5-8 тысяч рублей, и люди все равно пойдут на эту работу в регионах, где есть сложности с трудоустройством, полагает он.
"Что мы получим - через квартал Росстат отчитается о росте уровня бедности", - подытожил Остапович, отметив, что МРОТ в этом плане является ограничителем для работодателей.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 12:20
Глава ФНПР выступил за повышение МРОТ
 
ОбществоСШАНорвегияНиколай АрефьевВысшая школа экономики (ВШЭ)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния