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Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T06:22
2021-08-27T10:01
общество
технологии
мошенничество
россия
сн_образование
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко. Он также объяснил, какие уловки используют мошенники и как не стать их жертвой."К школьному сезону готовятся не только родители и дети. Каждый год в это время отмечается всплеск активности интернет-мошенников", - сказал эксперт.Их цель, как отмечает Куценко, получить доступ к банковским данным, чтобы перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. Для этого мошенники, по его словам, создают фейковые веб-страницы, которые сложно отличить от сайтов настоящих компаний."Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия", - пояснил он.Этот прием, по словам эксперта, используют, чтобы пользователь торопился совершить покупку. Куценко советует обращать внимание на домен электронной почты, с которого отправлено письмо, а также проверять информацию о спецпредложении на официальном сайте, на который стоит перейти, введя название в поисковой системе. Если предложение все-таки реальное, эксперт советует воспользоваться им на официальном сайте."Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме", - подытожил он.
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Новости
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общество, технологии, мошенничество, россия, сн_образование, социальный навигатор
06:22 27.08.2021 (обновлено: 10:01 27.08.2021)
 
Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе

Эксперт Куценко предупредил о росте интернет-мошенничества во время подготовки к школьному сезону

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчебный класс в московской школе
Учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко. Он также объяснил, какие уловки используют мошенники и как не стать их жертвой.
"К школьному сезону готовятся не только родители и дети. Каждый год в это время отмечается всплеск активности интернет-мошенников", - сказал эксперт.
Их цель, как отмечает Куценко, получить доступ к банковским данным, чтобы перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. Для этого мошенники, по его словам, создают фейковые веб-страницы, которые сложно отличить от сайтов настоящих компаний.
"Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия", - пояснил он.
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Этот прием, по словам эксперта, используют, чтобы пользователь торопился совершить покупку. Куценко советует обращать внимание на домен электронной почты, с которого отправлено письмо, а также проверять информацию о спецпредложении на официальном сайте, на который стоит перейти, введя название в поисковой системе. Если предложение все-таки реальное, эксперт советует воспользоваться им на официальном сайте.
"Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме", - подытожил он.
 
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