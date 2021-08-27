https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747448859.html

Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе

Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе - РИА Новости, 27.08.2021

Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе

Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:22

2021-08-27T06:22

2021-08-27T10:01

общество

технологии

мошенничество

россия

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социальный навигатор

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интернет-мошенники каждый год увеличивают свою активность в период подготовки к школьному сезону, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко. Он также объяснил, какие уловки используют мошенники и как не стать их жертвой."К школьному сезону готовятся не только родители и дети. Каждый год в это время отмечается всплеск активности интернет-мошенников", - сказал эксперт.Их цель, как отмечает Куценко, получить доступ к банковским данным, чтобы перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. Для этого мошенники, по его словам, создают фейковые веб-страницы, которые сложно отличить от сайтов настоящих компаний."Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия", - пояснил он.Этот прием, по словам эксперта, используют, чтобы пользователь торопился совершить покупку. Куценко советует обращать внимание на домен электронной почты, с которого отправлено письмо, а также проверять информацию о спецпредложении на официальном сайте, на который стоит перейти, введя название в поисковой системе. Если предложение все-таки реальное, эксперт советует воспользоваться им на официальном сайте."Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме", - подытожил он.

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, россия, сн_образование, социальный навигатор