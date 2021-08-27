https://ria.ru/20210827/moschi-1747557015.html

В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона

В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона - РИА Новости, 27.08.2021

В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона

Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:50

2021-08-27T16:50

2021-08-27T16:51

религия

кипр

корфу

владимир легойда

святитель спиридон тримифунтский

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Россию из Греции в августе привезут святыню – десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского,"За последние несколько дней в интернете начала распространяется информация о принесении в Россию мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно этим публикациям, принесение должно состояться с конца августа по середину октября текущего года. В связи с этим обращаю внимание православных верующих, коллег-журналистов и всех заинтересованных: эти сообщения — фейк", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, принесение этих мощей в Россию в ближайшее время не планируется.Христианскую святыню привозили с острова Корфу в 12 городов России в 2018 году.Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу в город Керкира.

https://ria.ru/20180825/1527203235.html

кипр

корфу

россия

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кипр, корфу, владимир легойда, святитель спиридон тримифунтский, россия