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Религия
https://ria.ru/20210827/moschi-1747557015.html
В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона
В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона - РИА Новости, 27.08.2021
В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона
Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:50
2021-08-27T16:51
религия
кипр
корфу
владимир легойда
святитель спиридон тримифунтский
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Россию из Греции в августе привезут святыню – десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского,"За последние несколько дней в интернете начала распространяется информация о принесении в Россию мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно этим публикациям, принесение должно состояться с конца августа по середину октября текущего года. В связи с этим обращаю внимание православных верующих, коллег-журналистов и всех заинтересованных: эти сообщения — фейк", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, принесение этих мощей в Россию в ближайшее время не планируется.Христианскую святыню привозили с острова Корфу в 12 городов России в 2018 году.Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу в город Керкира.
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кипр, корфу, владимир легойда, святитель спиридон тримифунтский, россия
16:50 27.08.2021 (обновлено: 16:51 27.08.2021)
 

В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя
Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Россию из Греции в августе привезут святыню – десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского,
"За последние несколько дней в интернете начала распространяется информация о принесении в Россию мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно этим публикациям, принесение должно состояться с конца августа по середину октября текущего года. В связи с этим обращаю внимание православных верующих, коллег-журналистов и всех заинтересованных: эти сообщения — фейк", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, принесение этих мощей в Россию в ближайшее время не планируется.
Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 25.08.2018
25 августа 2018, 08:00Религия
"От руки идет тепло": в Россию привезли самые необычные мощи
Христианскую святыню привозили с острова Корфу в 12 городов России в 2018 году.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу в город Керкира.
 
РелигияКипрКорфуВладимир Легойдасвятитель Спиридон ТримифунтскийРоссия
 
 
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