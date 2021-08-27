16:50 27.08.2021 (обновлено: 16:51 27.08.2021)
В РПЦ опровергли информацию про мощи святителя Спиридона
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции в Россию в ближайшее время не планируется, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Россию из Греции в августе привезут святыню – десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского,
"За последние несколько дней в интернете начала распространяется информация о принесении в Россию мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Согласно этим публикациям, принесение должно состояться с конца августа по середину октября текущего года. В связи с этим обращаю внимание православных верующих, коллег-журналистов и всех заинтересованных: эти сообщения — фейк", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, принесение этих мощей в Россию в ближайшее время не планируется.
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Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу в город Керкира.