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Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске - РИА Новости, 27.08.2021
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске
Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:28
2021-08-27T19:28
2021-08-27T19:54
туризм
краснодарский край
анапа
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.Так, лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" провели около четырех тысяч лабораторных исследований воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические нормативы."Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований города Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций", — говорится в заявлении.При этом в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваний не зарегистрировано, а заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей, отмечается в сообщении.В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что ежедневно следят за состоянием воды. Об изменении ситуации оповестят дополнительно.На прошлой неделе в Краснодарском крае разразился циклон. Мощные ливни спровоцировали подтопления. В Анапе около двух тысяч жителей остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Новороссийск также вошел в число наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов.
https://ria.ru/20210826/anapa-1747395420.html
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
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краснодарский край, анапа, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, отдых в россии 2021 летом
19:28 27.08.2021 (обновлено: 19:54 27.08.2021)
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске
Роспотребнадзор запретил купаться в Черном море в Анапе и Новороссийске