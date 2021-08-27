https://ria.ru/20210827/more-1747588014.html

Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске

Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске - РИА Новости, 27.08.2021

Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске

Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:28

2021-08-27T19:28

2021-08-27T19:54

туризм

краснодарский край

анапа

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

отдых в россии 2021 летом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738422446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb3b95cd498e27013ece5ab7f6a13f03.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.Так, лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" провели около четырех тысяч лабораторных исследований воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические нормативы."Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований города Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций", — говорится в заявлении.При этом в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваний не зарегистрировано, а заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей, отмечается в сообщении.В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что ежедневно следят за состоянием воды. Об изменении ситуации оповестят дополнительно.На прошлой неделе в Краснодарском крае разразился циклон. Мощные ливни спровоцировали подтопления. В Анапе около двух тысяч жителей остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Новороссийск также вошел в число наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов.

https://ria.ru/20210826/anapa-1747395420.html

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

краснодарский край

анапа

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, анапа, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, отдых в россии 2021 летом