Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/more-1747588014.html
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске - РИА Новости, 27.08.2021
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске
Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:28
2021-08-27T19:54
туризм
краснодарский край
анапа
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
отдых в россии 2021 летом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738422446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb3b95cd498e27013ece5ab7f6a13f03.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.Так, лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" провели около четырех тысяч лабораторных исследований воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические нормативы."Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований города Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций", — говорится в заявлении.При этом в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваний не зарегистрировано, а заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей, отмечается в сообщении.В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что ежедневно следят за состоянием воды. Об изменении ситуации оповестят дополнительно.На прошлой неделе в Краснодарском крае разразился циклон. Мощные ливни спровоцировали подтопления. В Анапе около двух тысяч жителей остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Новороссийск также вошел в число наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов.
https://ria.ru/20210826/anapa-1747395420.html
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
краснодарский край
анапа
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738422446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccaff860e349adce3dcf6c29a5a68f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, анапа, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, отдых в россии 2021 летом
19:28 27.08.2021 (обновлено: 19:54 27.08.2021)
 
Роспотребнадзор запретил купаться в море в Анапе и Новороссийске

Роспотребнадзор запретил купаться в Черном море в Анапе и Новороссийске

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пробы морской воды с побережья Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.
Так, лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" провели около четырех тысяч лабораторных исследований воды Черноморского побережья на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические нормативы.
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
26 августа, 19:23Туризм
Глава Ростуризма инкогнито жила в отеле Анапы и нашла в нем недостатки
"Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований города Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций", — говорится в заявлении.
При этом в ведомстве добавили, что эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье Краснодарского края характеризуется как стабильная. Вспышек заболеваний не зарегистрировано, а заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей, отмечается в сообщении.
Цветение подсолнечника в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:00Туризм
Миллион лайков в Крыму, Алтае и на Кавказе: лучшие места для инстаграма
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что ежедневно следят за состоянием воды. Об изменении ситуации оповестят дополнительно.
На прошлой неделе в Краснодарском крае разразился циклон. Мощные ливни спровоцировали подтопления. В Анапе около двух тысяч жителей остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Новороссийск также вошел в число наиболее пострадавших от непогоды населенных пунктов.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
 
ТуризмКраснодарский крайАнапаНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Обществоотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния