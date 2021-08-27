https://ria.ru/20210827/moped-1747585481.html

В Москве девушка разбилась на мопеде

В Москве девушка разбилась на мопеде - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве девушка разбилась на мопеде

Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:12

2021-08-27T19:12

2021-08-27T19:13

происшествия

дтп

москва

авто

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает Госавтоинспекция столицы.Отмечается, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210827/taksi-1747523783.html

москва

тинао

россия

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происшествия, дтп, москва, авто, тинао, россия