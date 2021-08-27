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В Москве девушка разбилась на мопеде
В Москве девушка разбилась на мопеде - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве девушка разбилась на мопеде
Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:12
2021-08-27T19:12
2021-08-27T19:13
происшествия
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москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает Госавтоинспекция столицы.Отмечается, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
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происшествия, дтп, москва, авто, тинао, россия
19:12 27.08.2021 (обновлено: 19:13 27.08.2021)
В Москве девушка разбилась на мопеде
Госавтоинспекция: семнадцатилетняя девочка погибла из-за опрокидывания мопеда в Москве