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В Москве девушка разбилась на мопеде
В Москве девушка разбилась на мопеде - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве девушка разбилась на мопеде
Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:12
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происшествия
дтп
москва
авто
тинао
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает Госавтоинспекция столицы.Отмечается, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
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происшествия, дтп, москва, авто, тинао, россия
19:12 27.08.2021 (обновлено: 19:13 27.08.2021)
 
В Москве девушка разбилась на мопеде

Госавтоинспекция: семнадцатилетняя девочка погибла из-за опрокидывания мопеда в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта
Автомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла в результате опрокидывания мопеда в Москве в ТиНАО, за рулем которого был несовершеннолетний юноша без прав, сообщает Госавтоинспекция столицы.
"В 16.30 на Рябиновой улице в деревне Власово произошло опрокидывание мопеда, под управлением 17-летнего мальчика. В качестве пассажира с водителем была 17-летняя девочка, которая в результате опрокидывания от полученных травм скончалась, сам водитель не пострадал. Установлено, что юноша, управлявший мопедом, не имеет права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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