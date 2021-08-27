https://ria.ru/20210827/moldaviya-1747494008.html
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду - РИА Новости, 27.08.2021
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет двигаться по пути евроинтеграции, поскольку это приведет ее к процветанию. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:44
2021-08-27T12:44
2021-08-27T12:46
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет двигаться по пути евроинтеграции, поскольку это приведет ее к процветанию.Молдавия в пятницу отмечает 30-ю годовщину независимости. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала мнение, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз."Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции, место Молдавии – в семье стран Европейского союза, евроинтеграция – это путь, который приведет Молдавию к процветанию", - сказала Санду на праздничной церемонии.При этом президент намерена поддерживать дружеские отношения со всеми международными партнерами. Она надеется, что Молдавия сможет стать гарантом стабильности в регионе.Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Демпартия Молдавии в 2017 году предлагала внести в конституцию страны пункт о том, что евроинтеграция - это стратегический путь развития страны, но эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.
https://ria.ru/20210825/evrosoyuz-1747157595.html
https://ria.ru/20210513/moldaviya-1732164210.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду
12:44 27.08.2021 (обновлено: 12:46 27.08.2021)
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду
Президент Молдавии Санду: евроинтеграция — это путь, который приведет нас к процветанию