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https://ria.ru/20210827/moldaviya-1747494008.html
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду - РИА Новости, 27.08.2021
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет двигаться по пути евроинтеграции, поскольку это приведет ее к процветанию. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:44
2021-08-27T12:46
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет двигаться по пути евроинтеграции, поскольку это приведет ее к процветанию.Молдавия в пятницу отмечает 30-ю годовщину независимости. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала мнение, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз."Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции, место Молдавии – в семье стран Европейского союза, евроинтеграция – это путь, который приведет Молдавию к процветанию", - сказала Санду на праздничной церемонии.При этом президент намерена поддерживать дружеские отношения со всеми международными партнерами. Она надеется, что Молдавия сможет стать гарантом стабильности в регионе.Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Демпартия Молдавии в 2017 году предлагала внести в конституцию страны пункт о том, что евроинтеграция - это стратегический путь развития страны, но эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.
https://ria.ru/20210825/evrosoyuz-1747157595.html
https://ria.ru/20210513/moldaviya-1732164210.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду
12:44 27.08.2021 (обновлено: 12:46 27.08.2021)
 
Молдавия должна занять свое место в семье стран Евросоюза, заявила Санду

Президент Молдавии Санду: евроинтеграция — это путь, который приведет нас к процветанию

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду на церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в Кишиневе на праздновании Дня независимости Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду на церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в Кишиневе на праздновании Дня независимости Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет двигаться по пути евроинтеграции, поскольку это приведет ее к процветанию.
Молдавия в пятницу отмечает 30-ю годовщину независимости. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала мнение, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз.
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"Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции, место Молдавии – в семье стран Европейского союза, евроинтеграция – это путь, который приведет Молдавию к процветанию", - сказала Санду на праздничной церемонии.
При этом президент намерена поддерживать дружеские отношения со всеми международными партнерами. Она надеется, что Молдавия сможет стать гарантом стабильности в регионе.
Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Демпартия Молдавии в 2017 году предлагала внести в конституцию страны пункт о том, что евроинтеграция - это стратегический путь развития страны, но эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.
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В миреМолдавияЕвросоюзМайя Санду
 
 
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