https://ria.ru/20210827/moduli-1747496890.html

Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию

Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию - РИА Новости, 27.08.2021

Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию

Судно с двумя крупнейшими модулями для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло остров Сюшань (провинция Чжэцзян, Восточный... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:00

2021-08-27T13:00

2021-08-27T13:00

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северный ледовитый океан

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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Судно с двумя крупнейшими модулями для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло остров Сюшань (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) и отправилось в Россию. Эти модули созданы китайской компанией Wison Offshore & Marine. Длина каждого модуля составляет 60 метров, ширина - 40 метров, высота - 50 метров, вес - более 8 тысяч тонн. Это самый большой и тяжелый в мире модуль для производства СПГ в настоящее время. Ожидается, что модули будут доставлены в Мурманск через 25 дней. В будущем 14 подобных модулей будут использованы для разработки СПГ в Северном Ледовитом океане. Ожидается, что годовая производственная мощность каждой линии достигнет 6,6 миллиона тонн. К реализации проекта создания модулей приступили в декабре 2019 года. Проект был завершен в установленные сроки, что продемонстрировало конкурентоспособность Китая в области создания крупных сложных модулей.

https://ria.ru/20210121/spg-1593968283.html

китай

северный ледовитый океан

россия

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китай, северный ледовитый океан, россия