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Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию
Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию - РИА Новости, 27.08.2021
Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию
Судно с двумя крупнейшими модулями для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло остров Сюшань (провинция Чжэцзян, Восточный... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:00
2021-08-27T13:00
россия-китай: главное
китай
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Судно с двумя крупнейшими модулями для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло остров Сюшань (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) и отправилось в Россию. Эти модули созданы китайской компанией Wison Offshore &amp; Marine. Длина каждого модуля составляет 60 метров, ширина - 40 метров, высота - 50 метров, вес - более 8 тысяч тонн. Это самый большой и тяжелый в мире модуль для производства СПГ в настоящее время. Ожидается, что модули будут доставлены в Мурманск через 25 дней. В будущем 14 подобных модулей будут использованы для разработки СПГ в Северном Ледовитом океане. Ожидается, что годовая производственная мощность каждой линии достигнет 6,6 миллиона тонн. К реализации проекта создания модулей приступили в декабре 2019 года. Проект был завершен в установленные сроки, что продемонстрировало конкурентоспособность Китая в области создания крупных сложных модулей.
https://ria.ru/20210121/spg-1593968283.html
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китай, северный ледовитый океан, россия
13:00 27.08.2021
 

Модули для производства СПГ отправлены из Китая в Россию

© WISONПроект модулей для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике
Проект модулей для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике
© WISON
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Судно с двумя крупнейшими модулями для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло остров Сюшань (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) и отправилось в Россию.
Эти модули созданы китайской компанией Wison Offshore & Marine. Длина каждого модуля составляет 60 метров, ширина - 40 метров, высота - 50 метров, вес - более 8 тысяч тонн. Это самый большой и тяжелый в мире модуль для производства СПГ в настоящее время.
Ожидается, что модули будут доставлены в Мурманск через 25 дней. В будущем 14 подобных модулей будут использованы для разработки СПГ в Северном Ледовитом океане. Ожидается, что годовая производственная мощность каждой линии достигнет 6,6 миллиона тонн.
К реализации проекта создания модулей приступили в декабре 2019 года. Проект был завершен в установленные сроки, что продемонстрировало конкурентоспособность Китая в области создания крупных сложных модулей.
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:05Россия-Китай: Главное
Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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